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لدعم السعودية ضد المكسيك

استاد لوسيل يكتسي بالأبيض الليلة

2022-11-30 الساعة 5:19
استاد لوسيل يكتسي بالأبيض الليلة
المواطن - الرياض

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تترقب الجماهير مباراة السعودية ضد المكسيك على استاد لوسيل في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2022، وسط تمنيات بتألق الأخضر وتحقيق فوز جديد.

استاد لوسيل بالأبيض

ويتوقع أن تشهد مباراة السعودية ضد المكسيك حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث يحرص جمهور الأخضر على التواجد بأعداد كثيفة في المدرجات؛ لدعم وتحفيز اللاعبين، كما حدث في مواجهتي الأرجنتين والمكسيك.

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الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

وشهدت مباراة السعودية ضد الأرجنتين التي أُقيمت على استاد لوسيل، حضور جماهيري وصل إلى 88 ألفًا و12 مشجعًا، فيما تواجد 44 ألفًا و259 مشجعًا خلال لقاء الأخضر وبولندا على ملعب المدينة التعليمية.

ويخوض منتخب السعودية الأول لكرة القدم مباراة اليوم بالطقم الأبيض، لتُقرر الجماهير أن تكون مسيرات الدعم والحضور في مدرجات استاد لوسيل باللون ذاته.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

مواجهة حاسمة

ويأمل الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد في مواصلة التألق، وتحقيق الفوز على منتخب المكسيك الأول لكرة القدم، لخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16، خاصة أنه سينتظر نتيجة لقاء الأرجنتين وبولندا في حالة التعادل.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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