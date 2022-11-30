استاد لوسيل يكتسي بالأبيض الليلة

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تترقب الجماهير مباراة السعودية ضد المكسيك على استاد لوسيل في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2022، وسط تمنيات بتألق الأخضر وتحقيق فوز جديد.
ويتوقع أن تشهد مباراة السعودية ضد المكسيك حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث يحرص جمهور الأخضر على التواجد بأعداد كثيفة في المدرجات؛ لدعم وتحفيز اللاعبين، كما حدث في مواجهتي الأرجنتين والمكسيك.
وشهدت مباراة السعودية ضد الأرجنتين التي أُقيمت على استاد لوسيل، حضور جماهيري وصل إلى 88 ألفًا و12 مشجعًا، فيما تواجد 44 ألفًا و259 مشجعًا خلال لقاء الأخضر وبولندا على ملعب المدينة التعليمية.
ويخوض منتخب السعودية الأول لكرة القدم مباراة اليوم بالطقم الأبيض، لتُقرر الجماهير أن تكون مسيرات الدعم والحضور في مدرجات استاد لوسيل باللون ذاته.
ويأمل الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد في مواصلة التألق، وتحقيق الفوز على منتخب المكسيك الأول لكرة القدم، لخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16، خاصة أنه سينتظر نتيجة لقاء الأرجنتين وبولندا في حالة التعادل.