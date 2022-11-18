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بعدما تعرضا للإصابة

استبعاد ثنائي الأرجنتين من كأس العالم 2022

2022-11-18 الساعة 1:47
استبعاد ثنائي الأرجنتين من كأس العالم 2022
المواطن - الرياض

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أعلن منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، عن استبعاد نجمين من قائمته في نهائيات كأس العالم 2022؛ بسبب الإصابة.

استبعاد جونزاليس وكوريا

وأشار منتخب الأرجنتين إلى أنه تم استبعاد نيكولاس جونزاليس من قائمة المونديال، بعد معاناته من إصابة عضلية، وأعلن عن ضم نجم وسط أتلتيكو مدريد، أنخيل كوريا بدلًا منه.

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وأوضح المنتخب، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه تم استبعاد مهاجم إنتر ميلان، خواكين كوريا، وأعلن، قبل قليل، عن ضم تياجو ألمادا بدلًا منه.

تياجو ألمادا
تياجو ألمادا – المصدر @Argentina

وشارك خواكين كوريا كبديل خلال المباراة الودية ضد منتخب الإمارات، ونجح في هز الشباك عند الدقيقة 60، ولكنه شعر بآلام في الركبة اليسرى، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وخاض خواكين كوريا في 19 مباراة مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، بينهم 3 مواجهات ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، ونجح في تسجيل 4 أهداف خلال مشواره الدولي.

خواكين كوريا
خواكين كوريا

منتخب الأرجنتين بالمونديال

ويستعد منتخب التانغو للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السعودية، المكسيك وبولندا، وسيبدأ مشواره بمواجهة الأخضر يوم 22 نوفمبر.

منتخب الأرجنتين
لاعبو المنتخب – المصدر @Argentina

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