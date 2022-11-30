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يحملان لقب سيف الملك

استحداث شوطين بمسابقة الملواح بجوائز تصل لـ 1.8 مليون ريال

2022-11-30 الساعة 12:06
استحداث شوطين بمسابقة الملواح بجوائز تصل لـ 1.8 مليون ريال
المواطن - واس

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استحدث مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، اليوم الثلاثاء، شوطين جديدين في مسابقة الملواح بنسخته الخامسة، يحملان لقب (سيف الملك)، يتنافس فيهما الصقارون الذين اجتازوا الأشواط التأهيلية وتوّجوا بالأشواط النهائية (كؤوس الملك عبدالعزيز).

ويجمع الشوطان نخبة الصقور وأكثرها تميزاً، التي تفوقت على الصقور في فئاتها، في خطوة يسعى من خلالها نادي الصقور السعودي إلى تطوير مسابقاته، ورفع مستوى التنافس بين الصقارين وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم واستمرارية الهواية واستدامتها، وتشريف المتميزين والفائزين بلقب فريد هو (سيف الملك عبدالعزيز).

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للمرة الأولى

الشوطان المستحدثان، اللذان يقامان للمرة الأولى منذ انطلاق المهرجان في عام 2019، خصص لهما نادي الصقور السعودي جوائز إجمالية تبلغ 1,850,000 ريال، بواقع 925,000 ريال للشوط الواحد؛ حيث يُمنح صاحب المركز الأول في كل شوط على نصف مليون ريال، ويمنح المركز الثاني جائزة مالية تبلغ ربع مليون ريال، و175,000 ريال للفائز بالمركز الثالث، في جوائز هي الأعلى قيمة في مسيرة المهرجان.

ويتنافس في الشوط الأول لـ(سيف الملك) الصقور في فئات (جير بيور – جير شاهين – جير تبع – قرموشة جير) للفرخ والفرناس، فيما يتنافس الصقارون في الشوط الثاني في فئات (الحر والشاهين) للفرخ والقرناس، ويقام الشوطان في ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي ينظم في مقر النادي بملهم (شمال مدينة الرياض)، وخصص لمسابقاته جوائز إجمالية تبلغ نحو 30 مليون ريال.

مسابقتان

يشار إلى أن المهرجان يتضمن مسابقتين؛ هما الملواح (400 متر) والمزاين المخصصة لاختيار أجمل الصقور، يشارك فيهما المحترفون والهواة السعوديون والدوليون، كأكبر تجمع للصقور والحدث الأضخم من نوعه على الخارطة العالمية، ويتضمن أيضاً شوطين لصقاري المستقبل، بإجمالي جوائز 100 ألف ريال توزع على 20 فائزاً، بواقع 50 ألف ريال لكل شوط، بهدف نقل الهواية التراثية إلى الأجيال الجديدة، وتشجيع الأطفال على ممارسة هواية رعاية الصقور وتربيتها، وصقل مهاراتها في مسابقة الملواح التي تحمل إرثًا عريقًا.

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