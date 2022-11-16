استدعاء مواني لقائمة فرنسا بالمونديال

فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد 10 معلومات عن قمة العشرين وأهدافها
قرر ديدييه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، استدعاء راندال كولو مواني لقائمة “الديوك” في كأس العالم 2022، بديلًا لكريستوفر نكونكو.
كولو مواني، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، 23 عامًا، وظهر مع منتخب فرنسا لأول مرة في سبتمبر الماضي.
وكان نكونكو، مهاجم لايبزيج الألماني، تعرض لإصابة قوية في تدريبات منتخب فرنسا، ستمنعه من المشاركة مع “الديوك” في نهائيات المونديال.
وينافس منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة بكأس العالم، التي تضم تونس والدنمارك وأستراليا.
ويستهل المنتخب الفرنسي مشواره في مونديال 2022 بمواجهة أستراليا في الجولة الأولى من دور المجموعات يوم 22 نوفمبر الحالي.