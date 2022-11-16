استدعاء مواني لقائمة فرنسا بالمونديال

قرر ديدييه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، استدعاء راندال كولو مواني لقائمة “الديوك” في كأس العالم 2022، بديلًا لكريستوفر نكونكو.

الظهور الأول

كولو مواني، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، 23 عامًا، وظهر مع منتخب فرنسا لأول مرة في سبتمبر الماضي.

وكان نكونكو، مهاجم لايبزيج الألماني، تعرض لإصابة قوية في تدريبات منتخب فرنسا، ستمنعه من المشاركة مع “الديوك” في نهائيات المونديال.

مجموعة متوازنة

وينافس منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة بكأس العالم، التي تضم تونس والدنمارك وأستراليا.

ويستهل المنتخب الفرنسي مشواره في مونديال 2022 بمواجهة أستراليا في الجولة الأولى من دور المجموعات يوم 22 نوفمبر الحالي.