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بسبب عيوب بالصناعة

استدعاء 13 ألف سيارة تسلا

2022-11-27 الساعة 9:40
استدعاء 13 ألف سيارة تسلا
المواطن - متابعة

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بدأت شركة تسلا الأمريكية، المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، في استدعاء 12863 سيارة من موديل 3 في الصين؛ بسبب مخاطر سلامة محتملة من حزام الأمان.

السيارات المستدعاة

ووفقًا للبيان الذي قدمته شركة تسلا المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، للهيئة الوطنية لتنظيم السوق في الصين، يشمل الاستدعاء 2736 سيارة مستوردة تم إنتاجها خلال الفترة بين 12 يناير 2019 و22 نوفمبر 2019، و10127 سيارة تم إنتاجها في الصين خلال الفترة بين 14 أكتوبر 2019 و26 سبتمبر 2022.

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وبحسب البيان فإن السيارات المستدعاة هي التي تم تركيب حزام الأمان الأوسط لمقعد الصف الثاني بشكل غير مناسب أثناء الإصلاح أو الصيانة بعد البيع، حسب sawtbeirut.

حزام الأمان

ويشتبه في أنه عندما أعادت مراكز الخدمة تركيب أحزمة الأمان، فإنها ربما لم تركب بعض أجزاء التثبيت لمشابك الأحزمة بمسامير ربط، ما قد يؤدي إلى تعطل دور حزام الأمان في التقييد في حالة حدوث تصادم، وفقًا لتسلا.

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