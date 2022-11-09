استدعاء 40 ألف سيارة تسلا

قامت شركة تصنيع السيارات الكهربائية، تسلا TESLA باستدعاء ما يزيد قليلًا عن 40.000 سيارة في الولايات المتحدة، بسبب مشكلة محتملة في التوجيه المعزز.

التوجيه المعزز

وكشفت الشركة المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك Elon Musk، أن نظام مساعدة التوجيه المعزز للسيارات، قد يفشل على الطرق الوعرة، أو بعد الاصطدام والوقوع بالحفر.

وأفادت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، أن هناك حاجة لبذل جهد أكبر في عمليات التوجيه، خاصة عند السرعات المنخفضة، التي قد تزيد من مخاطر الاصطدام.

علاج المشكلة

وحدثت تسلا TESLA برنامجًا لإعادة معايرة النظام، وأشارت إلى أنها ليست على علم بأي إصابات، أو وفيات لها صلة بالمشكلة، ومع ذلك، فقد تم إصدار 314 تنبيهًا للسيارات الأمريكية التي قد تكون ذات صلة بالاستدعاء، الذي شمل سيارات 2017-21 موديل S وModel X.

وأوضحت تسلا Telsa أن أكثر من 97% من المركبات التي تم استدعاؤها قد قامت بتثبيت تحديث قد عالج المشكلة بالفعل.

استدعاء مماثل

وكانت تسلا قد أصدرت 17 إشعار استدعاء في عام 2022، تغطي 3.4 مليون سيارة.

وفي سبتمبر، استدعت ما يقرب من 1.1 مليون سيارة في الولايات المتحدة؛ لأن النوافذ قد تغلق بسرعة كبيرة، وتضغط على أصابع الأشخاص.