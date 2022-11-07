استرداد مصوغات ذهبية والقبض على سارقيها

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أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، عن استرداد مصوغات ذهبية تم سرقتها من محل تجاري في منطقة عسير.
وحسب ما ذكره بيان الأمن العام، قبضت شرطة مكة على سارقيها وهم 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية.
وأضاف أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.