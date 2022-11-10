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ما يدري يلقاها من أعراض مرضه أو من اتهامه بضعف الوازع الديني

استشاري نفسي: الناس ترى قمة جبل الجليد الله يعين المصاب بـ الاكتئاب

2022-11-10 الساعة 12:54
استشاري نفسي: الناس ترى قمة جبل الجليد الله يعين المصاب بـ الاكتئاب
المواطن - الرياض

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أكد د. محمد اليوسف استشاري الطب النفسي، أنه لم يجد أكثر صبراً من أولئك المصابين بالاكتئاب بعد علاج آلاف الحالات.

مدعي الثقافة

وقال اليوسف “الله يعين المصاب بـ الاكتئاب ما يدري يلقاها من أعراض مرضه، أو من اتهامه بضعف الوازع الديني من بعض فئات المجتمع، أو من وصفه بالهشاشة النفسية من بعض مدعيّ الثقافة!”.

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لم أر أكثر صبراً منهم

كطبيب نفسي عالجت آلاف الحالات، لم أرى أكثر صبراً منهم..الناس ترى قمة جبل الجليد(ما فوق السطح) وما خفي من معاناة أعظم!

وعلق غرم الله قُليّل على تغريدة اليوسف بقوله “سلام دكتور محمد.. سمعت، وليس من يسمع كمن يعلم،عزيزي هل صحيح أن ما نسبته (2) إلى (1) من الأطباء النفسيين مصابون بـ الاكتئاب بسبب مخالطتهم لهذه العينة من المرضى؟ إذا المعلومة صحيحة فكيف نعرف المصاب من غير المصاب ونحن غير مختصين؟ وبماذا تنصحنا لو أردنا أخذ قريبا لنا إلى عيادة أحدهم؟”.

ورد عليه د. محمد اليوسف بقوله  “لا غير صحيحة. مثلهم مثل عامة الناس في نسبة الإصابة به”.

إبداعات ظاهرة

وقال آخر “لا أخفيك يا دكتوري العزيز، أن هذا المرض -أعاذنا الله منه- يكمن فيه حسنات عديدة.. الحزن نبيل، ويخرج أجمل ما في الإنسان، وبإمكانهم تحويل معاناتهم لإبداعات ظاهرة؛ كأن يفرغها في الشعر أو الرسم أو أي شيء من ضروب الفن”.

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  • احمد

    من تمسك بدين الله لن بحتاج الى هذه الخزعبلات التي لا تغيد

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