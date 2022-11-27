استعراض بطاقة دخول قمة المجلس العالمي للسياحة بـ توكلنا

أعلنت منظومة توكلنا المطورة، مساء اليوم الأحد، إتاحة استعراض بطاقة دخول قمة المجلس العالمي للسياحة والسفر في المحفظة الرقمية عبر توكلنا خدمات.

طريقة استعراض البطاقة

1- بعد تسجيل الدخول يتم اختيار المحفظة الرقمية.

2- من تصنيف الوثائق في المحفظة الرقمية اختر الوثائق الأخرى.

3- ثم اختيار قمة المجلس العالمي للسياحة والصفر.

4- بعد الضغط على قمة المجلس العالمي للسياحة والسفر يتم استعراض البطاقة.

قمة المجلس العالمي

تقام القمة بالرياض خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري حتى 1 ديسمبر، وتهدف القمة إلى مناقشة مساهمة قطاع السفر والسياحة في تنمية الاقتصاد واستدامته، وفي استحداث فرص عمل جديدة تسهم في تنمية المجتمعات.

وتحت شعار “السفر من أجل مستقبل أفضل”، تلتقي وفود القمة في جلسات متعددة، يناقشون خلالها سبل التعاون الإستراتيجي في قطاع السفر، وتعزيز قدرته على مواجهة مختلف التحديات المستقبلية.

ويشكّل المركز الإعلامي المصاحب لفعاليات قمة السفر العالمي نقطة التقاء للإعلاميين من مختلف الدول، بحضور 200 إعلامي من جميع دول العالم لتغطية فعاليات وأنشطة القمة.