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من حكومة سوناك

استقالة وزير بريطاني تنمر على زميله

2022-11-09 الساعة 1:18
استقالة وزير بريطاني تنمر على زميله
المواطن - متابعة

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استقال وزير الدولة البريطاني لشؤون المكتب الحكومي، جافين ويليامسون، من منصبه في الحكومة البريطانية، بعد اتهامات بالتنمر وإرسال رسائل غير لائقة لزملائه.

استجابة لمسار التحقيق

وأشار ويليامسون في رسالة إلى أن هدف استقالته الاستجابة لمسار التحقيق في الشكاوى وإظهار براءته من أي سوء سلوك، على حد قوله.

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وتوجه ويليامسون الى رئيس الحكومة ريشي سوناك قائلاً إن هناك تحقيقًا في رسائل أرسلها لزميلة، أضيفت إليها اتهامات أخرى بشان سلوكه السابق، مشيرًا إلى أنه دحض هذه الادعاءات لكنه لا يريدها أن تتحول إلى مصدر تشتيت للانتباه عن إنجازات الحكومة. وأكد أخيرًا أنه سيستمر في دعم الحكومة الكامل من الخطوط الخلفية.

تنمر بلغة بذيئة

وكشفت رسائل نصية تنمّر وليامسون بلغة بذيئة، على ويندي مورتون مسؤولة الانضباط داخل البرلمان بسبب تنظيم مراسم وفاة الملكة إليزابيث.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدولة في الحكومة البريطانية أوليفر دودن، أن سوناك يدعم وزير الدولة في الحكومة المتهم بالتنمر على زميلته، معتبراً أن الرسائل الهاتفية المسيئة أُرسلت “في لحظة انفعال”.

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