استقرار أسعار النفط وبرنت يسجل 88.33 دولارًا للبرميل 

استقرت أسعار النفط، خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مع انتظار التجار عن خطة الحد الأقصى لسعر الخام الروسي وتقييم توقعات الطلب في الصين التي ضربها فيروس كورونا.

خام غرب تكساس

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بارتفاع سنتًا واحًدا ليصل إلى 80.96 دولاراً للبرميل في تمام الساعة 04:13 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه بأكثر من 1% في الجلسة السابقة.

سعر خام برنت

بينما انخفض سعر خام برنت 3 سنتات ليسجل نحو 88.33 دولارًا للبرميل في بداية التعاملات اليوم الأربعاء.