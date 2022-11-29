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استمتع بالمونديال في أجواء حماسية بوادي كأس العالم

2022-11-29 الساعة 11:48
استمتع بالمونديال في أجواء حماسية بوادي كأس العالم
المواطن - الرياض

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أكدت سهام حسنين، صاحبة فكرة ذا جروفز، أن وادي كأس العالم يتيح للزوار الاستمتاع بمشاهدة مباريات المونديال، وسط أجواء “ذا جروفز”.

حالة سعادة

ولفتت سهام إلى وجود شاشة عملاقة، وأن الزائرين سعداء وهم يشاهدون فريقهم المفضل.

وأكدت صاحبة فكرة ذا جروفز، أن هدفهم كمنظمين وأصحاب أفكار في موسم الرياض أن يشعر الزائر بالسعادة، ويخرج من موسم الرياض وهو مبتسم.

يذكر أن موسم الرياض خصص مكان لنقل مباريات كاس العالم في أجواء حماسية داخل منطقة “ذا جروفز” إحدى المناطق الترفيهية.

ويتضمن وادي كأس العالم، مجموعة من العروض الاحتفالية المتنوعة، وعدد من الفعاليات الترفيهية المصاحبة، إلى جانب الاستمتاع بمشاهدة مباريات المونديال عبر شاشة عملاقة تتميز بدقة وجودة عالية في الصوت والصورة، ما يمكن الزوار من تشجيع منتخباتهم المفضلة في تجربة ممتعة وجاذبة.

موسم الرياض 2022

يتميز موسم الرياض 2022 بـ15 منطقة ترفيهية، بعضها مستدامة ومستمرة بعد انتهاء فعاليات الموسم، مثل منطقتي بوليفارد رياض سيتي، وفيا رياض التي تعد أفخم مناطقه، كما يتيح لزواره الاستمتاع بثقافات وعادات عدة دول من مختلف قارات العالم، فضلًا عن مجموعة من التجارب الجديدة، كتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك.

 

 

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