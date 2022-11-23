استمرار الأمطار بالمدينة المنورة حتى مساء الغد

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء اليوم الأربعاء، تنبيهًا صادرًا من المركز الوطني للأرصاد عن احتمالية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة، وذلك حتى الساعة الـ 12 مساءً يوم غد الخميس.
ونشر الدفاع المدني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، توقعات الأرصاد بسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق (الريس، ينبع، العيص، الحناكية، الصويدرة، الفريش، المدينة المنورة، المندسة، اليتمة، العلا، خيبر، الأكحل، المهد، الهندية، وادي الفرع).
وذلك بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد، بسقوط الأمطار من اليوم الأربعاء إلى الخميس حتى الساعة الـ 12 مساءً.
كما دعا الدفاع المدني المواطنين إلى الابتعاد عن تجمعات المياه والأودية والسدود؛ حفاظًا على سلامتهم.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مكة المكرمة، المدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها وكذلك مناطق تبوك، الجوف وحائل والحدود الشمالية. ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية، القريات، طريف، وسواحل المنطقة الشرقية.