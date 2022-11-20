استمرار التقديم على مسار التميز للابتعاث في 21 تخصصًا

تواصل وزارة التعليم، استقبال طلبات التقديم على مسار التميز للابتعاث في نسخته الثالثة للسنة الأكاديمية 2023/2024 عبر منصة سفير وذلك في تخصصات جديدة تلبي احتياجات التنمية ووظائف المستقبل.

مسار التميز للابتعاث

وفتحت وزارة التعليم، باب التقديم على مسار التميز للابتعاث عبر منصة سفير، منذ الخميس الماضي، حيث يستمر التقديم حتى 5 مايو من العام المقبل 2023.

ويهدف مسار التميز للابتعاث إلى تحقيق متطلبات التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030 لرفع مستوى التأهيل العلمي للطلاب والطالبات وقبولهم في 21 تخصصًا في أكثر من 70 جامعة حول العالم.

ومن المقرر أن يكون إعلان النتائج بعد المفاضلة ابتداء من شهر يونيو 2023، حيث دعت الوزارة الراغبين بالتقدم لمسار التميز، الاطلاع على الشروط والضوابط والتخصصات المتاحة، وقائمة الجامعات المعتمدة التي تتيحها البوابة الإلكترونية ضمن المسار.

التخصصات المطلوبة

إدارة أعمال

إدارة ضيافة

إدارة وسياسة عامة

إعلام وعلوم اتصال

اقتصاد

أمن وطني

إنثروبولوجيا

تاريخ

جغرافيا

خدمة اجتماعية

رياضة وإدارة رياضية

سياحة وإدارة سياحية وفندقة

عدالة جنائية

علم اجتماع

علوم بحار

علوم بيئة وإدارة بيئية

علوم سياسية وعلاقات دولية

فلسفة

الموارد البشرية

الثروة السمكية

الغابات والمراعي

الشروط العامة لمسار

يجب أن تتوفر في المتقدم على مسار التميز للابتعاث الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

3- الحصول على قبول مباشر غير مشروط في إحدى التخصصات، والمؤسسات التعليمية المحددة؛ وذلك للحصول على درجات (البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه)، مع مراعاة أن يكون البرنامج المقبول فيه ليس تنفيذيًا، وألا يكون القبول من برنامج يقدم من الكليات المهنية college of professional studies أو كليات التعليم المستمر college of continuing education،​ ويسري ذلك على البرامج المشابهة المقدمة من الكلية الأساسية في المؤسسة التعليمية.

4- أن تكون الدراسة في دولة المركز الرئيسي للمؤسسة التعليمية.

5- الانتظام في الدراسة.

6- معادلة المؤهل السابق إذا كان المتقدم متخرجًا من مؤسسة تعليمية خارج المملكة.

7- أن تكون وثائق المتقدم مكتملة وصحيحة أثناء التسجيل وسوف يتم استبعاد من تثبت عدم مطابقة معلوماته المسجلة في الموقع للوثائق الرسمية.

8- يخضع الطلب لأحكام وضوابط الابتعاث للخارج المعمول بها في الوزارة.​

9- اجتياز المفاضلة على المقاعد المتاحة.​