استمرار تويتر مهدد بسبب الاستقالات وماسك يفسر

تسببت استقالة مهندسين بارزين في وضع موقع التدوينات القصيرة تويتر في حرج بالغ، ما يهدد بالتأثير على استمرار عمل المنصة.

انقطاع في تويتر

ومؤخرًا أثيرت تساؤلات عديدة حول قدرة منصة تويتر على الاستمرار بالعمل بعد مئات الاستقالات التي جاءت كردود فعل على مطالبة إيلون ماسك للموظفين بزيادة ساعات العمل.

وأبلغ آلاف المستخدمين عن حالات انقطاع في تويتر، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يستعد سياسيون وحكومات وسفارات للأسوأ حال تعطل المنصة مؤقتًا.

مخاوف المستخدمين

ووفقًا لواشنطن بوست، يتوقع أن تتسبب مغادرة الفرق التي تعمل على المعلومات المضللة على تويتر بمشكلات كبيرة، وأن يتعرض النشطاء الذين يستخدمون المنصة لمشاركة معلومات حساسة للخطر.

وفي سياق آخر، أكد إيلون ماسك على أن سياسة تويتر الجديدة هي حرية التعبير وإلغاء نشر التغريدات السلبية، مرجعًا ندرة الإعلانات على المنصة إلى سياستها الجديدة التي تراعي حرية التعبير.

حساب ترامب

ولفت ماسك إلى إعادة بعض الحسابات الموقوفة، مشيرًا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حتى الآن.

وفي وقت سابق، أفاد موقع “بيزنيس إنسايدر” Business Insider، الجمعة، بأن شركة “تويتر” أغلقت جميع مكاتبها ومنعت دخول الموظفين حتى يوم الاثنين المقبل إيعازا من المالك إيلون ماسك.

ممنوع دخول الموظفين

وأخبر مسؤولو الشركة الموظفين أن جميع المباني مغلقة مؤقتًا، ويمنع دخول جميع الموظفين، ومن المتوقع إعادة فتح المكاتب يوم الاثنين.

ولفت الموقع إلى أن سبب الإغلاق كان مخاوف المالك الجديد للشركة، من احتمال حدوث تخريب داخلي واضطرابات.

وبحسب الموقع، أغلقت مكاتب “تويتر” فجأة يوم الخميس حيث رفض مئات الموظفين مواصلة العمل بموجب رؤية ماسك الجديدة للمنصة الاجتماعية.

عبارات مهينة لماسك

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لمغردين وضعوا كشافًا ضوئيًّا على المقر الرئيسي لمبنى تويتر في ولاية كاليفورنيا فيها كلمات مهينة لمالك تويتر الجديد، إيلون ماسك.