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تشمل جازان ومكة وتبوك

استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع

2022-11-01 الساعة 4:54
استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع
المواطن - الرياض

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توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري على عدد من المناطق.

هطول الأمطار

وذكر المركز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “من مخرجات النماذج العددية بمشيئة الله أن هناك فرص هطول الأمطار إلى نهاية الأسبوع الجاري على أجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل وتمتد إلى الأجزاء الشمالية لمنطقتي الشرقية والقصيم”.

كما يكون هناك فرص لهطول الأمطار على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، الجوف والحدود الشمالية.

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