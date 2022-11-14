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على الرغم من الانسحاب

اشتعال المعارك بين القوات الأوكرانية والروسية

2022-11-14 الساعة 8:46
اشتعال المعارك بين القوات الأوكرانية والروسية
المواطن - متابعة

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تشهد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الاثنين، احتدامًا كبيرًا حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي بضرب مواقع تمركز القوات الأوكرانية، فيما تستمر كييف في التقدم لاستعادة أراضيها، وكذلك في حشد الدعم الغربي ضد القوات الروسية.

تحذير بريطاني

وحذر وزير الدفاع البريطاني بن والاس من المبالغة في الشعور بالفرح، مشيرًا إلى أنه على الرغم من انسحاب روسيا من خيرسون، فإن موسكو لا تزال بعيدة عن الاستسلام.

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وقال والاس لراديو تايمز: أوكرانيا لديها الدافع، الحرب تتطور حاليًا لصالحها، ومع ذلك، سيكون من الحماقة اعتبار انسحاب روسيا من خيرسون نهاية الحرب، لا ينبغي الاستخفاف بروسيا.

استبعاد الاستسلام

وأضاف الوزير: روسيا بعيدة كل البعد عن الاستسلام، لكن موسكو قلقة من الخسائر الصغيرة.

وفي وقت سابق، أوعز وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بسحب القوات الروسية إلى الضفة اليسرى من نهر دنيبر، لتنظيم دفاعاتها، تحسبًا لإمكانية قيام كييف بإغراق مناطق خيرسون باستهداف سد كاخوفكا.

احتدام المعارك

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الأحد، إن القتال في منطقة دونيتسك بشرق البلاد ما زال محتدماً كما كان في الأيام الأخيرة مع عدم تراجع حدة الهجمات الروسية.

وأضاف زيلينسكي، في خطابه مساء أمس الأحد عبر الفيديو: المعارك في منطقة دونيتسك هي بنفس الشدة التي كانت عليها في الأيام السابقة.

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