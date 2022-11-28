اضطرابات الطقس غدًا أشبه بالمنخفضات الربيعية

توقع عبدالله العصيمي، خبير الطقس والتنبؤات الجوية، أن الاضطرابات القوية المتوقعة غدًا الثلاثاء شمال المملكة من أمطار ورياح هابطة وغبار، ستلفت الأنظار أكثر من المناطق الساحلية.

أشبه بالمنخفضات الربيعية

وقال العصيمي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، “الاضطرابات القوية المتوقعة غدًا الثلاثاء شمال المملكة من أمطار ورياح هابطة وغبار قد ينتقل إلى مناطق أخرى، قد يلفت إليها الأنظار أكثر من المناطق الساحلية”.

وأضاف أن “الحالة ليست كسير تقليدي ولكن أشبه بالمنخفضات الربيعية النشطة”.

الحالة الوسمية السادسة

وكان خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، توقع في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن بعض مناطق المملكة ستتعرض للحالة الوسمية السادسة لهذا العام.

وقال الحصيني “الحالة السادسة من المتوقع أن تبدأ من ليلة الثلاثاء وتستمر حتى يوم الأربعاء”، مضيفًا أنها سريعة لكنها غزيرة المطر، ومن المحتمل أن تشهد سحبًا عملاقة وجريًا للأودية على أجزاء من تبوك والمدينة وسواحلها.

وأشار إلى أنه من المتوقع كذلك هطول أمطار غزيرة على مناطق الجوف والشمالية وأعالي وادي الرمة، ناصحًا برفع “الحلال” عن الأودية.

طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وتشمل الأجزاء الساحلية، في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.