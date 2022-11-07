اطبع لحظاتك السعيدة في موسم الرياض

تقود مدينة الخيال الترفيهية “ونتروندرلاند” زوارها من مختلف الأعمار إلى تخليد لحظات فرحهم بين مناطقها وتجاربها المتعددة، من خلال تخصيص فعالية “اطبع لحظاتك السعيدة” وفرقها الاحترافية لتوثيقها ضمن ألبومات تصنع خلال ممارستهم الألعاب وانغماسهم في أكثر الألعاب فرادة وحماسة.

توثيق الاستمتاع

وتكفل فعالية “اطبع لحظاتك السعيدة” للزوار تجربةً فريدةً توثق استمتاعهم بخمسة ألعاب وبلقطات احترافية في عدة ألعاب من اختيارهم، من خلال فرق خاصة متخصصة في توثيق اللحظات وصناعة التجربة.

ألعاب ممتعة

وتتكامل الفعالية مع العديد من التجارب والألعاب الممتعة التي تنتظر الزوار وتقودهم لمغامرات عالمية بين مناطقها المختلفة والغنية بالتجارب الحماسية لمختلف أفراد العائلة.

وتستقبل منطقة “ونتروندرلاند” مدينة الملاهي الأكبر زوارها يوميًّا طيلة فترة إقامتها في الموسم، من الرابعة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ومن الرابعة مساءً وحتى الثانية بعد منتصف الليل في أيام نهاية الأسبوع، فيما يمكن حجز تذاكر الدخول لجميع فئات الزوار العائلات والأفراد والأطفال عبر الرابط: https://riyadhseason.sa/zones/winter-wonderland/.

ويتميز موسم الرياض 2022 بمناطقه الترفيهية التي يصل عددها إلى 15 منطقة، بعضها مستدامة ومستمرة بعد انتهاء فعاليات الموسم، مثل منطقتي بوليفارد رياض سيتي، وفيا رياض التي تعد أفخم مناطقه، كما يتيح الموسم لزواره الاستمتاع بثقافات وعادات عدة دول من مختلف قارات العالم، فضلًا عن مجموعة من التجارب الجديدة، كتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك.