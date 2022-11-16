اعتداء وحشي من 5 ضباط على سجين بجورجيا

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق تعرض سجين في زنزانته لضرب مبرح من 5 ضباط، في أحد مراكز الاحتجاز في جورجيا، وفقًا لشبكة سي إن إن.
وفي الفيديو الذي بثته كاميرات المراقبة، يمكن رؤية السجين جاريت هوبز، داخل زنزانة. بينما يهرع ما لا يقل عن أربعة ضباط إلى الداخل ويضربوه، يمسك أحدهم عنقه بينما يلكم آخرون هوبز في رأسه.
وقال محامي الحقوق المدنية هاري دانيلز: إن الضباط في مركز احتجاز مقاطعة كامدن ضربوا موكله “بلا رحمة” جاريت هوبز، 41 عامًا، بعد اعتقاله في 3 سبتمبر، بسبب حيازة مخدرات ومخالفات مرورية، وفقًا لتقارير أكشن نيوز جاكس.