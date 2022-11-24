اعتقال لاعب إيراني بتهمة الدعاية ضد الدولة

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أوقفت السلطات الإيرانية، لاعب كرة القدم وريا غفوري بتهمة الدعاية ضد الدولة والإساءة لها، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.
من جانب آخر، ذكرت تقارير إعلامية، أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت اللاعب وريا غفوري كابتن نادي استقلال الإيراني، حيث وجهت له اتهامات بالإساءة والدعاية ضد الدولة الإيرانية.
في السياق ذاته، شددت مفوضية حقوق الإنسان، على ضرورة إنهاء الاستخدام غير المبرر للقوة ضد المحتجين بإيران، مشيرة إلى أن النظام الإيراني اعتقل 14 ألف شخص على خلفية الاحتجاجات.
ووفقًا لتقارير إعلامية، وجه المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الخميس، مناشدة قوية للسلطات الإيرانية لوقف استخدامها “غير الضروري وغير المتناسب” للقوة ضد المتظاهرين في إيران في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن الأزمة المستمرة.