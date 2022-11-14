Icon

10 معلومات عن قمة العشرين وأهدافها Icon أرقام تؤكد الريادة السعودية العالمية في الصحة والبحث والتطوير Icon السعودية تقود الاقتصاد الرقمي في عام الرئاسة الإندونيسية لقمة G20 Icon جولة ولي العهد الآسيوية تعزز دور المملكة العالمي Icon متحدث الجوازات: الهوية الوطنية لا تمكن السفر لقطر لحضور المونديال Icon من هانغتشو إلى بالي.. حضور محمد بن سلمان مميز في G20 Icon انزلاق زوجة الرئيس الإندونيسي على درج طائرة Icon بتوجيه الملك سلمان .. ولي العهد يرأس وفد السعودية في قمة العشرين Icon المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية Icon لا سياج أو إنارة بموقع مقتل الـ5 شبان بسبب الجمل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
في ضوء الاضطرابات

اعتقال 16 ضابطًا شكلوا قوة عسكرية بالسودان

2022-11-14 الساعة 10:08
اعتقال 16 ضابطًا شكلوا قوة عسكرية بالسودان
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

ألقت السلطات السودانية القبض على 16 ضابطًا متقاعدًا كونوا قوة عسكرية، وفقًا لفضائية العربية.

الاضطرابات في السودان

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، إن الشرطة ليست عدوًا للشعب ولا للمتظاهرين وإنما تحفظ الأمن.

قد يهمّك أيضاً
Img

كوريا الشمالية تنفي صفقات الأسلحة مع روسيا

Img

السعودية تدين محاولة الحوثي البائسة لاستهداف ميناء قنا اليمني

وأردف في تصريحات تلفزيونية: القوات الأمنية كلها صف واحد في وجه من يعبث بأمن السودان”، مشيرًا إلى أن هناك من يحاول الوقيعة بين الشرطة والشعب، وفي هذا استهداف للسودان.

وتابع عبد الفتاح البرهان أن جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية مستهدفة من أشخاص لا ينظرون إلى مصلحة السودان.

وكان البرهان قد أكد أمس الأحد، أن الجيش يعد الشعب السوداني أنه معه حتى ينال مبتغاه من أجل تغيير حقيقي.

وأضاف في كلمة ألقاها في قاعدة المرخيات العسكرية، أن الجيش يريد توافقًا تحميه القوات المسلحة ومدنية يحرسها الجيش، “ويريد حكومة مدنية نحميها ونقف إلى جانبها وتبتعد عن المحاصصة”، مبديًا تمنيه “تشكيل حكومة غير حزبية”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف بهيئة تقويم التعليم والتدريب
حصاد اليوم

وظائف بهيئة تقويم التعليم والتدريب

حصاد اليوم
جماهير الهلال تستنكر وصف اللوبي الأزرق
الرياضة

جماهير الهلال تستنكر وصف اللوبي الأزرق

الرياضة
ضبط مواطن بحوزته 26250 قرصًا خاضعًا لتنظيم...
أخبار أمنية

ضبط مواطن بحوزته 26250 قرصًا خاضعًا لتنظيم...

أخبار أمنية
السعودية أبرز المستثمرين في الرياضة العالمية
السعودية اليوم

السعودية أبرز المستثمرين في الرياضة العالمية

السعودية اليوم
بدء صيانة جسر طريق الأمير متعب غدًا
السعودية اليوم

بدء صيانة جسر طريق الأمير متعب غدًا

السعودية اليوم
وزير الرياضة يدشن موسم الدرعية 2022 غدًا
الرياضة

وزير الرياضة يدشن موسم الدرعية 2022 غدًا

الرياضة
أكثر الجماهير حضورًا بدوري روشن بعد الجولة...
الرياضة

أكثر الجماهير حضورًا بدوري روشن بعد الجولة...

الرياضة
استخراج 8 أجنة من بطن رضيعة بالهند
غرائب

استخراج 8 أجنة من بطن رضيعة بالهند

غرائب