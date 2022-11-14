اعتقال 16 ضابطًا شكلوا قوة عسكرية بالسودان

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ألقت السلطات السودانية القبض على 16 ضابطًا متقاعدًا كونوا قوة عسكرية، وفقًا لفضائية العربية.
وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، إن الشرطة ليست عدوًا للشعب ولا للمتظاهرين وإنما تحفظ الأمن.
وأردف في تصريحات تلفزيونية: القوات الأمنية كلها صف واحد في وجه من يعبث بأمن السودان”، مشيرًا إلى أن هناك من يحاول الوقيعة بين الشرطة والشعب، وفي هذا استهداف للسودان.
وتابع عبد الفتاح البرهان أن جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية مستهدفة من أشخاص لا ينظرون إلى مصلحة السودان.
وكان البرهان قد أكد أمس الأحد، أن الجيش يعد الشعب السوداني أنه معه حتى ينال مبتغاه من أجل تغيير حقيقي.
وأضاف في كلمة ألقاها في قاعدة المرخيات العسكرية، أن الجيش يريد توافقًا تحميه القوات المسلحة ومدنية يحرسها الجيش، “ويريد حكومة مدنية نحميها ونقف إلى جانبها وتبتعد عن المحاصصة”، مبديًا تمنيه “تشكيل حكومة غير حزبية”.