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بينهم أطفال ونساء

اعتقال 6 آلاف فلسطيني خلال عام 2022

2022-11-07 الساعة 12:10
اعتقال 6 آلاف فلسطيني خلال عام 2022
المواطن - واس

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قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال نحو 6 آلاف فلسطيني خلال العام الجاري 2022 من الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية من اقتحامات واعتداءات على الشعب الفلسطيني.

عمليات تعذيب

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في تقرير له اليوم الاثنين، إن الاعتقالات تركزت في القدس ونابلس والخليل بينهم أطفال ونساء وقد تعرضوا لعمليات تعذيب من قبل الاحتلال الغاشم، فيما هدمت جرافات الاحتلال منزلاً في قرية قبيا غرب رام الله في إطار عمليات الهدم التي طالت المئات من المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

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