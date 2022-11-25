اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البريد بـ92 مادة

أصدر معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الجمعة، قرارًا باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البريد، التي توضّح أحكام نظام البريد، الهادف إلى تنظيم القطاع وخلق البيئة التنافسية بين الشركات والإسهام في نمو التجارة الإلكترونية وتطوير قطاع الخدمات البريدية اللوجستية، وتحسين تجربة العملاء مع القطاع البريدي في المملكة.

92 مادة

وتشمل اللائحة التنفيذية لنظام البريد على (92) مادة تنظيمية، موزعة على (10) فصول توضح آلية إصدار التراخيص واشتراطاتها، والتزامات وحقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين، وتنظيم المنافسة بين مقدمي الخدمة، وكذلك المسؤولية والرقابة والتفتيش، وتوضيح لجنة النظر في المخالفات.

وتحرص الهيئة العامة للنقل إلى تهيئة جميع السبل والوسائل لتطوير قطاع البريد وتحسين تجربة المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، كما توفر الهيئة قنوات التواصل معها عبر الرقم الموحد لها: 19929 لجميع المستفيدين والمهتمين بالخدمات البريدية.