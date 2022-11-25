Icon

موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد Icon ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية Icon ولي العهد‬⁩ يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت Icon حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية Icon حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتحسين تجربة العملاء

اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البريد بـ92 مادة

2022-11-25 الساعة 9:39
اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البريد بـ92 مادة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدر معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الجمعة، قرارًا باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البريد، التي توضّح أحكام نظام البريد، الهادف إلى تنظيم القطاع وخلق البيئة التنافسية بين الشركات والإسهام في نمو التجارة الإلكترونية وتطوير قطاع الخدمات البريدية اللوجستية، وتحسين تجربة العملاء مع القطاع البريدي في المملكة.

92 مادة

وتشمل اللائحة التنفيذية لنظام البريد على (92) مادة تنظيمية، موزعة على (10) فصول توضح آلية إصدار التراخيص واشتراطاتها، والتزامات وحقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين، وتنظيم المنافسة بين مقدمي الخدمة، وكذلك المسؤولية والرقابة والتفتيش، وتوضيح لجنة النظر في المخالفات.

قد يهمّك أيضاً
Img

خطأ إداري يحرم السنغال من لاعبها في مونديال قطر

Img

ويلز تخسر من إيران بثنائية في الوقت القاتل

وتحرص الهيئة العامة للنقل إلى تهيئة جميع السبل والوسائل لتطوير قطاع البريد وتحسين تجربة المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، كما توفر الهيئة قنوات التواصل معها عبر الرقم الموحد لها: 19929 لجميع المستفيدين والمهتمين بالخدمات البريدية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رجل يقذف الملك تشارلز بالبيض
العالم

رجل يقذف الملك تشارلز بالبيض

العالم
تفاصيل غرق طفل وإنقاذ 4 أشخاص في...
السعودية اليوم

تفاصيل غرق طفل وإنقاذ 4 أشخاص في...

السعودية اليوم
بابلو توري يدخل تاريخ برشلونة
الرياضة

بابلو توري يدخل تاريخ برشلونة

الرياضة
الوضع الدولي في خطر
العالم

الوضع الدولي في خطر

العالم
مستشفى خاص يستغل المرضى: ليش أجل جاي؟
السعودية اليوم

مستشفى خاص يستغل المرضى: ليش أجل جاي؟

السعودية اليوم
المسحل: بدعم القيادة السخي صقورنا تعانق الذهب
الرياضة

المسحل: بدعم القيادة السخي صقورنا تعانق الذهب

الرياضة
تراجع مبيعات الصين في يوم العزاب 11/11
العالم

تراجع مبيعات الصين في يوم العزاب 11/11

العالم
السيطرة على 4 أسود داخل استراحة
السعودية اليوم

السيطرة على 4 أسود داخل استراحة

السعودية اليوم