افتتاح أول مصنع لـ المضخات المائية في السعودية

أعلن تحالف شركة “كون للتجارة” وشركة “قراندفوس” الدنماركية، اليوم الأحد، تدشين أول مصنع للمضخات المائية في المملكة، في الرياض، وهو يمثل أولى ثمرات التحالف بين شركة “كون للتجارة” التابعة لمجموعة الموسى التجارية، وشركة قراندفوس.

مشروع حيوي:

وجاء الإعلان عن المشروع الحيوي الجديد برعاية السفيرة الدانماركية في الرياض ليزلوت كجيرسغارد بليزنير، بحضور عدد من المدراء التنفيذيين والمسؤولين والخبراء المعنيين بتقنيات وحلول المياه في المملكة والعالم، على أن يقوم المصنع بإنتاج مضخات قراندفوس إس بي طبقًا لأعلى معايير الجودة والمواصفات الصناعية.

تقدم سعودي لافت:

وعلى شرف المناسبة، قالت السفيرة ليزلوت كجيرسغارد بليزنير: “تشهد المملكة تقدمًا لافتًا وملحوظًا ضمن جهودها لتحقيق مستهدفات رؤية 2030م، ونحن نشهد اليوم أحد أهم توجهاتها التي تركز بصورة كبيرة على الحلول الذكية المعنية بخلق النمو من خلال إنشاء هذا المصنع لتلبية الاحتياجات المحلية من الإمدادات المائية”.

وقالت: “بهذه المناسبة نُعبرُ عن سعادتنا وفخرنا بالتعاون والشراكة التي تحقق الأهداف والمصالح المشتركة بين بلادنا والمملكة العربية السعودية، ومن شأن هذا التعاون تحقيق مزيد من النمو والتطور المنشود بين البلدين الصديقين”.

من ناحيته، أكد رئيس مجموعة الموسى التجارية، الدكتور ناصر الموسى أن افتتاح المصنع في الرياض من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة على صعيد التعاون والنمو الصناعي، ويمكن من الاستفادة من خبرة الشركة الدنماركية في تقديم حلول مائية وبيئية مبتكرة ومستدامة، وتعطي حلول جيدة للمملكة في مجال المياه، ونطمح من خلال هذه الشراكة المهمة إلى زيادة مستوى الأداء، وضمان التطور في هذا المجال.

ملف المياه:

على الصعيد نفسه أكد الرئيس التنفيذي لشركة “كون للتجارة” التابعة لمجموعة الموسى التجارية، المهندس بسام العربي، أهمية ملف المياه في المملكة لرؤية 2030م، وأوضح أن هناك ما يقارب 102,652 بئر في السعودية حتى فبراير 2022م، و84% من استهلاك المياه في القطاع الزراعي. و90% من استهلاك القطاع الزراعي يعتمد على الموارد غير المتجددة (المياه الجوفية) وفق الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030م.

في السياق ذاته عبر مدير المبيعات الإقليمي لشركة “قراندفوس” مايكل نيلسين، عن ثقته بأن تبادل المعلومات والخبرات مع شركة “كون للتجارة” سيعمل على تعزيز الالتزام بضمان إمدادات مياه آمنة ونظيفة للجهات التي تحتاجها أكثر من غيرها، بغرض الوصول إلى هدف تحسين جودة حياة الأفراد والمجتمع.

يعد هذا التعاون، والذي جمع بين شركة قراندفوس وشركة كون للتجارة، مرحلة أولى لتمهيد الطريق نحو ضمان مرونة أكبر على صعيد تأمين منتجات المضخات وملحقاتها للسوق السعودي، والحد من الوقت اللازم لاستيرادها من الخارج من خلال البدء بتصنيعها محليًّا للاستفادة من اقتصاديات الحجم والميزات النسبية التي تتمتع بها المملكة، وصولًا لتأمين المنتجات المطلوبة للسوق السعودي وأسواق المنطقة بصورة عامة.