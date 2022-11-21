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بـ 3.3 مليون سهم من الأسهم المطروحة

اكتتاب كابلات الرياض للأفراد بسعر 43 ريالًا للسهم

2022-11-21 الساعة 3:08
اكتتاب كابلات الرياض للأفراد بسعر 43 ريالًا للسهم
المواطن - الرياض

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بدأ، اليوم الاثنين، اكتتاب كابلات الرياض للأفراد، في سوق الأسهم الرئيسية، للاكتتاب في 3.3 مليون سهم من أسهم الشركة المطروحة، وذلك بسعر 43 ريالًا للسهم الواحد، تم تحديده عن طريق عملية بناء سجل الأوامر.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية في 17 أكتوبر الماضي، على طلب مجموعة كابلات الرياض طرح 22% من أسهمها للاكتتاب العام وبما يعادل 33 مليون سهم.

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اكتتاب كابلات الرياض للأفراد

وتم تحديد موعد اكتتاب كابلات الرياض للأفراد لمدة يومين، يبدأ اليوم الاثنين، وينتهي غدًا الثلاثاء، وتتمثل البنوك المستلمة في الرياض، الأهلي، الراجحي، العربي، حيث تكون ربحية السهم 1.6 ريال.

ومن المقرر الإعلان عن عملية التخصيص النهائي في موعد أقصاه يوم الخميس 24 نوفمبر 2022، على أن يتم رد الفائض في موعد أقصاه يوم الأحد 27 نوفمبر 2022.

وحسب ما ذكرته قناة “العربية”، انتهى الاكتتاب المخصص للمؤسسات، الأسبوع الماضي، إذ تمت تغطية الطرح بـ71.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

الاكتتاب الـ16

ويعد اكتتاب مجموعة كابلات الرياض، الاكتتاب الـ16 الذي يشهده السوق الرئيسية خلال العام 2022 مقابل 9 اكتتابات في العام الماضي 2021.

يشار إلى أن “كابلات الرياض”، تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة عام 1984 في مدينة الرياض، ثم تحولت إلى شركة مساهمة مقفلة عام 2014.

ويشمل نشاط شركة كابلات الرياض في إنتاج وتسويق وبيع الكابلات والأسلاك الكهربائية والموصلات والألياف البصرية بالإضافة إلى أعمال مشاريع المقاولات الكهربائية الخاصة بكابلات الجهد العالي.

ويبلغ رأس مال الشركة الحالي 1.5 مليار ريال، مقسم إلى 150 مليون سهم.

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