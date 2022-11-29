اكتشاف معدنين غير مألوفين في نيزك سقط على دولة عربية

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اكتشف العلماء معدنين لم يسبق لهما مثيل على الأرض داخل نيزك ضخم سقط في دولة الصومال، ويمكن أن يحملا أدلة مهمة حول كيفية تشكل الكويكبات.
A team of researchers has discovered at least two new minerals never before been seen on Earth in the 15 tonne El Ali #meteorite found in Somalia — the 9th largest ever found. #UAlberta @ualbertaScience @UofA_EAS @UAlbertaMuseums https://t.co/sgpQrWmx3tقد يهمّك أيضاً
— University of Alberta (@UAlberta) November 28, 2022
وبحسب موقع لايف ساينس، فقد عُثر على المعدنين الجديدين داخل قطعة بحجم 70غ مأخوذة من نيزك El Ali أو العلي، الذي اصطدم بالأرض في عام 2020، والذي يبلغ وزنه 16.5 طن.
وأطلق العلماء على المعادن اسم elaliite نسبة إلى اسم النيزك واسم elkinstantonite نسبة إلى ليندي إلكينز تانتون، المديرة الإدارية لمبادرة جامعة ولاية أريزونا، والمحقق الرئيسي في مهمة ناسا القادمة، والتي سترسل مسبارًا إلى الكويكب سايكي Psyche، الغني بالمعادن للحصول على أدلة على كيفية تشكل كواكب نظامنا الشمسي.
وقال كريس هيرد، أستاذ في قسم علوم الأرض والغلاف الجوي في جامعة ألبرتا: عندما تجد معدنًا جديدًا، فهذا يعني أن الظروف الجيولوجية الفعلية، كيمياء الصخور، كانت مختلفة عما تم العثور عليه من قبل، وهذا ما يجعل الأمر مثيرًا، في هذا النيزك بالذات لدينا اثنان من المعادن التي تعد جديدة في العلم.
وصنف العلماء العلي على أنه نيزك معقد من IAB، وهو نوع مصنوع من الحديد النيزكي الممزوج بقطع صغيرة من السيليكات وهي مركبات كيميائية تدخل في تركيبها أيونات عنصري الأوكسجين والسيليكون.
وفي أثناء تفحص قطعة النيزك، لفتت تفاصيل المعادن الجديدة انتباه العلماء، ويخطط الفريق لمزيد من التحقيق في النيازك من أجل فهم الظروف التي تشكل فيها الكويكب الأصلي.
ويشار إلى أنه تم نقل النيزك إلى الصين بحثًا عن مشتر محتمل، وهو ما قد يحد من وصول العلماء إلى صخرة الفضاء للتحقيق فيها، بحسب وكالة روسيا اليوم.