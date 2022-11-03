الأحمد: التعليق في المونديال أمر مختلف

قال المعلق الرياضي القدير ناصر الأحمد: إن التعليق في نهائيات كأس العالم أمر مختلف لقوة المنافسات.

توازن التعليق

وأضاف المعلق ناصر الأحمد، في حديث لبرنامج ملعب SBC عبر قناة SBC، أن المعلق مطالب بالتوازن في حديثه عن منتخب بلاده.

هدف العويران

وقال الأحمد أيضًا: إن العديد من الوكالات العالمية طلبت هدف النجم العالمي سعيد العويران المارادوني في مرمى بلجيكا بمونديال 1994 بصوتي.