الأحمد: التعليق في المونديال أمر مختلف

السعودية تدين محاولة اغتيال عمران خان سير أول شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية محمد بن سلمان يطلق سير لصناعة السيارات الكهربائية ونتروندرلاند تجربة عالمية لمحبي التزلج تجارب استثنائية مع الأسود في رياض زوو نجاة عمران خان من محاولة اغتيال في باكستان أمانة جدة تغلق 19 موقعًا لمنع التلوث ماذا يعني رفع سعر الفائدة؟ تسلسل زمني للعطل في المنافذ الدولية الثلاثة عودة العمل في جوازات المنافذ بعد العطل الجزئي
قال المعلق الرياضي القدير ناصر الأحمد: إن التعليق في نهائيات كأس العالم أمر مختلف لقوة المنافسات.
#ملعب_SBC | ناصر الأحمد: التعليق في كأس العالم مختلف لقوة المنافسات.. والمعلق مطالب بالتوازن في حديثه عن منتخب بلاده. #قناة_SBC pic.twitter.com/VmNUFxo1Tm
— #ملعب_SBC (@sbcsport) November 3, 2022
وأضاف المعلق ناصر الأحمد، في حديث لبرنامج ملعب SBC عبر قناة SBC، أن المعلق مطالب بالتوازن في حديثه عن منتخب بلاده.
وقال الأحمد أيضًا: إن العديد من الوكالات العالمية طلبت هدف النجم العالمي سعيد العويران المارادوني في مرمى بلجيكا بمونديال 1994 بصوتي.
#ملعب_SBC | ناصر الأحمد: العديد من الوكالات العالمية طلبت هدف سعيد العويران بصوتي. #قناة_SBC pic.twitter.com/yghsLbIZzd
— #ملعب_SBC (@sbcsport) November 3, 2022