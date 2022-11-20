الأحوال المدنية: 4 خطوات لإصدار بدل فاقد للهوية الوطنية

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أطلقت الأحوال المدنية، خدمة إصدار بدل فاقد للهوية الوطنية عبر منصة أبشر إلكترونيًا، وذلك تسهيلاً على المستفيدين.
وذكرت منصة أبشر على حسابها بموقع “تويتر” “الآن وبكل سهولة، إصدار بدل فاقد لهويتك يتم من أبشر إلكترونيًا”.
وأوضحت المنصة في إنفوجراف صادر عنها، أن الخدمة تمكن من طلب إصدار بدل فاقد للهوية للفرد بعد الإبلاغ عن الهوية المفقودة من خلال أبشر مع إتاحة توصيل الهوية إلى العنوان الوطني.
وأشارت المنصة إلى أن طريقة تنفيذ الخدمة تتمثل في
1- الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدمات.
2- اختيار الأحوال المدنية.
3- اختيار خدمات الهوية الوطنية.
4- اختيار طلب هوية بدل فاقد.