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ردًّا على استفسارات المواطنين

الأحوال: سجل الأسرة للأمهات لا يشترط موافقة الزوج

2022-11-30 الساعة 11:50
الأحوال: سجل الأسرة للأمهات لا يشترط موافقة الزوج
المواطن - الرياض

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تفاعلت وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الأربعاء، مع استفسارات المواطنين بشأن إمكانية استخراج الزوجة لسجل الأسرة دون موافقة الزوج.

وجاء الرد عبر خدمة العناية بالعملاء عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، بأن سجل الأسرة وثيقة خاصة بالأمهات ولا يشترط موافقة الزوج عليها.

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سجل الأسرة للأمهات

كشفت الأحوال المدنية عن طريقة طلب وإيصال إصدار سجل الأسرة مستقل للأمهات عبر منصة أبشر دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الأحوال في المراكز والمحافظات.

ويمكن الحصول على سجل الأسرة من خلال الدخول على منصة أبشر، ثم اختيار تبويب خدمات، ومن ثم اختيار الأحوال المدنية، ثم اختيار طلب إصدار وتوصيل سجل الأسرة للأمهات بعد إكمال البيانات.

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