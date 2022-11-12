Icon

صحيفة أمريكية: السعودية قوة نفطية صاعدة Icon وزير الطاقة: نُتهم أحياناً بصعوبة التفاوض وعلينا أن نتحلى بروح السبق Icon ولي العهد يعزي متعب بن عبدالله Icon بدء اختبارات الرخصة المهنية Icon صحيفة أمريكية: السعودية لها اليد العليا على موسكو وواشنطن Icon حفل راغب علامة ليلة استثنائية لجماهير الرياض Icon لحظة العثور على الطفل مفقود تبوك Icon إقامة منطقة مشجعين بـ الرياض لمتابعة المونديال Icon وزير الطاقة: المملكة طلبت المساءلة وجاهزون لها Icon زيارة الملك سلمان لقصر الحكم استعادة لذكرياته ومواقفه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد الفوز على عمان

الأخضر إلى نهائي كأس اتحاد غرب آسيا

2022-11-12 الساعة 11:33
الأخضر إلى نهائي كأس اتحاد غرب آسيا
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

نجح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في الصعود لنهائي كأس اتحاد غرب آسيا بعد فوزه مساء اليوم السبت على منتخب عُمان بهدفين مقابل هدف.

السعودية وعمان

وبادر منتخب عمان بالتسجيل عبر اللاعب الفرج الكيومي بالدقيقة الـ25، ثم تعادل الأخضر عبر اللاعب محمد مران في الدقيقة الـ35.

قد يهمّك أيضاً
Img

إصابة جيوفاني مأزق للتانجو بالمونديال

Img

تشافي يتواجد في كأس العالم 2022

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة نجح مران في إضافة الهدف الثاني للأخضر بالدقيقة الـ53.

وكان الأخضر الأولمبي بدأ مباراة عمان بتشكيلة مكونة من : ” عبدالرحمن الصانبي، محمد أبو الشامات، مشعل الصبياني، ريان حامد، حسين الصبياني، نايف مسعود، مصعب الجوير، سعد الناصر، زياد الجهني، أحمد الغامدي، محمد مران”.

وكان المنتخب القطري عبر لنهائي بطولة اتحاد غرب آسيا بعد فوزه على منتخب سوريا بـ 6-5 في ركلات الجزاء الترجيحية.

المنتخب السعودي - كأس اتحاد غرب آسيا

موعد النهائي

وسيواجه الأخضر، نظيره القطري في النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

المنتخب السعودي - كأس اتحاد غرب آسيا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مس الجن بين راقٍ شرعي وطبيب
السعودية اليوم

مس الجن بين راقٍ شرعي وطبيب

السعودية اليوم
الأهلي يبدأ التأقلم مع دوري يلو
الرياضة

الأهلي يبدأ التأقلم مع دوري يلو

الرياضة
كويكب بحجم برج خليفة يقترب من الأرض
العالم

كويكب بحجم برج خليفة يقترب من الأرض

العالم
حساب المواطن يحدد موعد صرف دعم نوفمبر
السعودية اليوم

حساب المواطن يحدد موعد صرف دعم نوفمبر

السعودية اليوم
عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء
مشاهير

عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء

مشاهير
ريادة سعودية في مؤشر الأخضر لعام 2022
السعودية اليوم

ريادة سعودية في مؤشر الأخضر لعام 2022

السعودية اليوم
معلمة تروي قصة إنقاذ طفل من الاختناق
السعودية اليوم

معلمة تروي قصة إنقاذ طفل من الاختناق

السعودية اليوم
شركات النفط الأمريكية تخذل بايدن
العالم

شركات النفط الأمريكية تخذل بايدن

العالم