الأخضر إلى نهائي كأس اتحاد غرب آسيا

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نجح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في الصعود لنهائي كأس اتحاد غرب آسيا بعد فوزه مساء اليوم السبت على منتخب عُمان بهدفين مقابل هدف.
وبادر منتخب عمان بالتسجيل عبر اللاعب الفرج الكيومي بالدقيقة الـ25، ثم تعادل الأخضر عبر اللاعب محمد مران في الدقيقة الـ35.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة نجح مران في إضافة الهدف الثاني للأخضر بالدقيقة الـ53.
وكان الأخضر الأولمبي بدأ مباراة عمان بتشكيلة مكونة من : ” عبدالرحمن الصانبي، محمد أبو الشامات، مشعل الصبياني، ريان حامد، حسين الصبياني، نايف مسعود، مصعب الجوير، سعد الناصر، زياد الجهني، أحمد الغامدي، محمد مران”.
وكان المنتخب القطري عبر لنهائي بطولة اتحاد غرب آسيا بعد فوزه على منتخب سوريا بـ 6-5 في ركلات الجزاء الترجيحية.
وسيواجه الأخضر، نظيره القطري في النهائي يوم الثلاثاء المقبل.