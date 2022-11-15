الأخضر الأولمبي بطلًا لكأس غرب آسيا

توج المنتخب الوطني الأولمبي، بقيادة المدرب سعد الشهري، اليوم الثلاثاء، بطلًا لكأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، بعد الفوز أمام نظيره القطري بثلاثية مقابل هدف وحيد، محتفلين بأهدافهم على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة.

هدف عالمي

هدف الأخضر الأولمبي الأول جاء بعد مرور 9 دقائق فقط من انطلاق المباراة، إذ سجله أحمد الغامدي من تسديدة عالمية مباشرة سكنت شباك المنتخب القطري من داخل منطقة الجزاء.

كرنفال أهداف

وسجل سعد الناصر لاعب السعودية الهدف الثاني للخضر في الدقيقة 18 من عمر المباراة بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الكرة مرمى المنتخب القطري.

واستطاع دياب هارون لاعب منتخب قطر أن يقلص الفارق في الدقيقة الـ 49 بتسجيل الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء.

وسجل مصعب الجوير لاعب الأخضر الأوليمبي ثالث أهداف منتخب بلده في الدقيقة 67 بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة لتسكن الكرة في أعلى الزاوية اليمنى لمرمى قطر.