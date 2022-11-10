الأخضر الأولمبي يتأهل لنصف نهائي غرب آسيا

تأهل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، إلى نصف نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2022، بعد فوزه على منتخب البحرين بهدفين دون رد، مساء الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية لدور المجموعات البطولة، المقامة حتى الـ 15 من الشهر الجاري في جدة.

تفاصيل المباراة

افتتح المهاجم أحمد الغامدي أهداف الأخضر السعودي في الدقيقة 31، وعلى وقع هذه النتيجة انتهى الشوط الأول من المباراة، والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ومع مطلع الشوط الثاني أضاف قائد الأخضر زياد الجهني الهدف الثاني للمنتخب السعودي عند الدقيقة 58 من زمن المباراة.

تأهل الأخضر

بتلك النتيجة رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 3 نقاط، متفوقاً على منتخب البحرين بفارق المواجهات المباشرة، الذي يملك ذات عدد النقاط.

وتأهل منتخبا السعودية وسوريا عن المجموعة الثانية إلى نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة تحت 23 عاماً، في حين ودع منتخب البحرين البطولة من دور المجموعات.

مكانة طبيعية

وقال الكاتب الرياضي نبيل العبودي إن تأهل المنتخب الأولمبي لنهائي اتحاد غرب آسيا أمر طبيعي.

وأضاف نبيل العبودي في حديث إلى برنامج الحصاد الرياضي عبر قناة 24 الرياضية إن الأخضر الأولمبي استطاع بتغلبه على منتخب البحرين بهدفين نظيفين أن يستعيد مكانته.