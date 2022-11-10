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بعد تغلبه على البحرين

الأخضر الأولمبي يتأهل لنصف نهائي غرب آسيا

2022-11-10 الساعة 1:51
الأخضر الأولمبي يتأهل لنصف نهائي غرب آسيا
المواطن - الرياض

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تأهل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، إلى نصف نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2022، بعد فوزه على منتخب البحرين بهدفين دون رد، مساء الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية لدور المجموعات البطولة، المقامة حتى الـ 15 من الشهر الجاري في جدة.

الأخضر الأولمبي
لاعبو النتخب – المصدر @SaudiNT

تفاصيل المباراة

افتتح المهاجم أحمد الغامدي أهداف الأخضر السعودي في الدقيقة 31، وعلى وقع هذه النتيجة انتهى الشوط الأول من المباراة، والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ومع مطلع الشوط الثاني أضاف قائد الأخضر زياد الجهني الهدف الثاني للمنتخب السعودي عند الدقيقة 58 من زمن المباراة.

الأخضر الأولمبي
لاعبو المنتخب – المصدر saff

تأهل الأخضر

بتلك النتيجة رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 3 نقاط، متفوقاً على منتخب البحرين بفارق المواجهات المباشرة، الذي يملك ذات عدد النقاط.

وتأهل منتخبا السعودية وسوريا عن المجموعة الثانية إلى نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة تحت 23 عاماً، في حين ودع منتخب البحرين البطولة من دور المجموعات.

مكانة طبيعية

وقال الكاتب الرياضي نبيل العبودي إن تأهل المنتخب الأولمبي لنهائي اتحاد غرب آسيا أمر طبيعي.

وأضاف نبيل العبودي في حديث إلى برنامج الحصاد الرياضي عبر قناة 24 الرياضية إن الأخضر الأولمبي استطاع بتغلبه على منتخب البحرين بهدفين نظيفين أن يستعيد مكانته.

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