الأخضر الأولمبي يخطف الأنظار في 2022

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ظهر الأخضر الأولمبي بقيادة المدير الفني سعد الشهري بشكل مميز خلال منافسات عام 2022، ونجح في التتويج بلقبين.
ونجح المنتخب السعودي الأولمبي في الفوز على نظيره القطري بالأمس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، وفاز الأخضر بنتيجة 3/1، ليتوج باللقب.
وكان الأخضر الأولمبي قد بدأ مشواره في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، بهزيمة مفاجئة ضد سوريا، قبل أن يستعيد توازنه بالفوز على البحرين، ليتأهل في صدارة مجموعته، وأطاح بمنتخب عمان من نصف النهائي.
وتأهل الأخضر الأولمبي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، وخطف الأنظار أمام نظيره القطري، ليحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد خسارته في نهائي نسخة 2021 ضد الأردن.
وكلل أحمد الغامدي تألقه مع الأخضر الأولمبي في كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا بالحصول على جائزة أفضل لاعب في البطولة.
وجاء تتويج الأخضر الأولمبي بلقب كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، ليُكمل مسلسل تألق المنتخب السعودي مع سعد الشهري في عام 2022، حيث قاده لحصد كأس آسيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه.
وخطف المنتخب السعودي الأنظار خلال مشاركته في كأس آسيا تحت 23 عامًا، ليحقق اللقب بأرقام قياسية عديدة، كما توج النجم أيمن يحيى بلقب أفضل لاعب في البطولة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).