الأخضر صاحب الفوز العربي بأولى جولات المونديال

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تمكن الأخضر من تحقيق الانتصار العربي الوحيد في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بنهائيات كأس العالم 2022.
وبدأ مشوار العرب في كأس العالم 2022، بالمباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور على استاد البيت، والتي شهدت خسارة العنابي بهدفين دون رد، في بداية مخيبة لأصحاب الأرض، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
ونجح الأخضر بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد في تحويل تأخره ضد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، إلى فوز تاريخي بثنائية، لينفرد بصدارة المجموعة الثالثة، بعد تعادل بولندا والمكسيك سلبيًا.
وحقق الأخضر أكثر من رقم قياسي بعد فوزه على الأرجنتين المرشح الأبرز لحصد لقب كأس العالم 2022، وأبرزها؛ أنه أصبح أول منتخب آسيوي يهز شباك التانغو بأكثر من هدف في تاريخ المونديال، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
ولعب منتخب تونس الأول لكرة القدم ضد الدنمارك، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليحصد كل منهما نقطة، يحتلا المركزين الثاني والثالث خلف فرنسا متصدرة الترتيب بـ3 نقاط.
وخيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد نظيره الكرواتي، ليحتل أسود الأطلس المركز الثالث بنقطة واحدة في المجموعة السادسة التي تتصدرها بلجيكا برصيد 3 نقاط.