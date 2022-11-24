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خسر منتخب قطر بثنائية

الأخضر صاحب الفوز العربي بأولى جولات المونديال

2022-11-24 الساعة 11:00
الأخضر صاحب الفوز العربي بأولى جولات المونديال
المواطن - مروة نبيل

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تمكن الأخضر من تحقيق الانتصار العربي الوحيد في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بنهائيات كأس العالم 2022.

خسارة منتخب قطر

وبدأ مشوار العرب في كأس العالم 2022، بالمباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور على استاد البيت، والتي شهدت خسارة العنابي بهدفين دون رد، في بداية مخيبة لأصحاب الأرض، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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المنتخب القطري
لاعبو المنتخب – المصدر @QFA

الأخضر يحقق فوزًا تاريخيًا

ونجح الأخضر بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد في تحويل تأخره ضد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، إلى فوز تاريخي بثنائية، لينفرد بصدارة المجموعة الثالثة، بعد تعادل بولندا والمكسيك سلبيًا.

وحقق الأخضر أكثر من رقم قياسي بعد فوزه على الأرجنتين المرشح الأبرز لحصد لقب كأس العالم 2022، وأبرزها؛ أنه أصبح أول منتخب آسيوي يهز شباك التانغو بأكثر من هدف في تاريخ المونديال، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر fifa

 تعادل تونس والمغرب

ولعب منتخب تونس الأول لكرة القدم ضد الدنمارك، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليحصد كل منهما نقطة، يحتلا المركزين الثاني والثالث خلف فرنسا متصدرة الترتيب بـ3 نقاط.

تونس والدنمارك
مباراة تونس والدنمارك – المصدر fifa

وخيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد نظيره الكرواتي، ليحتل أسود الأطلس المركز الثالث بنقطة واحدة في المجموعة السادسة التي تتصدرها بلجيكا برصيد 3 نقاط.

المغرب وكرواتيا
مباراة المغرب وكرواتيا – المصدر fifa

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