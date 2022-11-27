Icon

30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق Icon الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا Icon تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال Icon بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات Icon فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر Icon موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
ضمن منافسات مونديال 2022

الأخضر قادر على تجاوز المكسيك

2022-11-27 الساعة 9:04
الأخضر قادر على تجاوز المكسيك
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

قدم الأخضر أداء مميزًا ضد منتخب بولندا الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022، رغم خسارته للمباراة، ما يزيد من صعوبة مواجهة المكسيك.

خسارة الأخضر

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره البولندي بالأمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في مونديال 2022، وخسر الأخضر بهدفين دون رد، فيما فازت الأرجنتين على المكسيك بالنتيجة ذاتها.

قد يهمّك أيضاً
Img

40 مليون طفل معرَّضون لـ الحصبة

Img

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس إندونيسيا

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية الجولة الثانية، كالتالي؛ بولندا في الصدارة بـ4 نقاط، ثم الأرجنتين برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ثم المكسيك في المركز الرابع برصيد نقطة.

السعودية وبولندا
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

مواجهة صعبة ضد المكسيك

وأشاد النقاد الرياضيون في برنامج “كورة” بالمستوى المميز الذي ظهر عليه المنتخب السعودي، وقال أحمد مجدي: “الأخضر قدم مباراة كبيرة على مستوى الاستحواذ؛ ومنتخب بولندا لعب بطريقته المعتادة”.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وقال أحمد العقيل: “مباراة بولندا هي أفضل مباراة تظهر فيها شخصية المنتخب السعودي هجومياً بنهائيات كأس العالم؛ لكن غاب التوفيق عن الأخضر، وبهذا المستوى وهذه الروح يمكن أن يتخطى المكسيك”.

وتابع خالد بدرة: “المنتخب السعودي قدم مستوى ممتاز جدًا، والمنتخب البولندي لعب على الأخطاء.. ومباراة المكسيك ستكون صعبة”، وقال عباس عبيد: “المنتخب قدم مباراة كبيرة وأدى كل ما عليه وأظهر الشجاعة أمام بولندا، ومازال الأمل موجوداً أمام المكسيك”.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زيادة المناطق المحمية بالسعودية 30%
السعودية اليوم

زيادة المناطق المحمية بالسعودية 30%

السعودية اليوم
السديري: ولى زمن الوأد واللعب والتلاعب
السعودية اليوم

السديري: ولى زمن الوأد واللعب والتلاعب

السعودية اليوم
الألعاب الإلكترونية بـ السعودية تتفوق على أمريكا 
تقارير

الألعاب الإلكترونية بـ السعودية تتفوق على أمريكا 

تقارير
الحمادي: مستخدمو واتساب معرضون للاحتيال
تكنولوجيا

الحمادي: مستخدمو واتساب معرضون للاحتيال

تكنولوجيا
أفضل سن للإقلاع عن التدخين
صحة وطب‎

أفضل سن للإقلاع عن التدخين

صحة وطب‎
تعليق التداول غدًا بناء على توجيه الملك...
السوق

تعليق التداول غدًا بناء على توجيه الملك...

السوق
ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 96 دولاراً...
السوق

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 96 دولاراً...

السوق
22 نوفمبر تاريخ مميز لـ المنتخب السعودي
الرياضة

22 نوفمبر تاريخ مميز لـ المنتخب السعودي

الرياضة