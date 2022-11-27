الأخضر قادر على تجاوز المكسيك

قدم الأخضر أداء مميزًا ضد منتخب بولندا الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022، رغم خسارته للمباراة، ما يزيد من صعوبة مواجهة المكسيك.

خسارة الأخضر

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره البولندي بالأمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في مونديال 2022، وخسر الأخضر بهدفين دون رد، فيما فازت الأرجنتين على المكسيك بالنتيجة ذاتها.

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية الجولة الثانية، كالتالي؛ بولندا في الصدارة بـ4 نقاط، ثم الأرجنتين برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ثم المكسيك في المركز الرابع برصيد نقطة.

مواجهة صعبة ضد المكسيك

وأشاد النقاد الرياضيون في برنامج “كورة” بالمستوى المميز الذي ظهر عليه المنتخب السعودي، وقال أحمد مجدي: “الأخضر قدم مباراة كبيرة على مستوى الاستحواذ؛ ومنتخب بولندا لعب بطريقته المعتادة”.

وقال أحمد العقيل: “مباراة بولندا هي أفضل مباراة تظهر فيها شخصية المنتخب السعودي هجومياً بنهائيات كأس العالم؛ لكن غاب التوفيق عن الأخضر، وبهذا المستوى وهذه الروح يمكن أن يتخطى المكسيك”.

وتابع خالد بدرة: “المنتخب السعودي قدم مستوى ممتاز جدًا، والمنتخب البولندي لعب على الأخطاء.. ومباراة المكسيك ستكون صعبة”، وقال عباس عبيد: “المنتخب قدم مباراة كبيرة وأدى كل ما عليه وأظهر الشجاعة أمام بولندا، ومازال الأمل موجوداً أمام المكسيك”.