Icon

الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا Icon تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال Icon بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات Icon فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر Icon موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
كأس العالم
قدم مباراة مميزة أمام بولندا والحظ لم يحالفه

الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال

2022-11-26 الساعة 6:09
الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

انتهى لقاء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم (الأخضر) ضد نظيره البولندي، بفوز بولندا بهدفين دون رد، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات من كأس العالم قطر 2022.

سيطرة الأخضر

شهدت بداية اللقاء، سيطرة سعودية على الكرة مع بداية أول 5 دقائق من المباراة، وشهدت الـ20 دقيقة الأولى من الشوط الأول، ضغطاً سعودياً لكن ينقصه الدقة في إنهاء اللمسة الأخيرة على مرمى بولندا.

قد يهمّك أيضاً
Img

حساب المواطن: نتائج الأهلية للدورة 61 صدرت

Img

معالم البحرين بالأخضر احتفالًا بفوز المنتخب السعودي

بطاقات صفراء

أظهر الحكم البرازيلي العديد من الكروت الصفراء بالشوط الأول غالبيتها من نصيب لاعبي بولندا؛ وفي الدقيقة 15 الحكم أشهر بطاقة صفراء للاعب بولندا ياكوب كیویر، وفي الدقيقة 16 خطأ جديد للسعودية.. والحكم يشهر بطاقة صفراء جديدة للاعب بولندا ماتي كاش، وفي الدقيقة 19 خطأ لصالح السعودية والحكم يشهر بطاقة صفراء ثالثة للاعب بولندا أركادیوس ميليك، كما نال عبدالإله المالكي بطاقة صفراء عند الدقيقة 20، وأشهر الحكم بطاقة صفراء لمساعد المدرب هيرفي رينارد بالدقيقة 29.

هدف أول

أحرز بيوتر زيلينسكي، الهدف الأول لمنتخب بولندا عند الدقيقة 40، وجاء الهدف من كرة طويلة لعبت خلف دفاعات الأخضر ثم مررت عرضية أرضية قابلها ليفاندوفسكي من أمام العويس ثم سيطر عليها ومررها عرضية قابلها زيلينسكي بتسديدة قوية إلى داخل الشباك.

ويعد هذا الهدف على عكس سير اتجاه المباراة، حيث تسيطر السعودية على مجريات الشوط الأول وتضغط لكن بولندا نجحت في التسجيل من ثاني فرصة أتيحت لها.

ضربة جزاء

احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح السعودية بعد العودة لتقنية الفار (الفيديو)، في الدقيقة 44، ويضيعها سالم الدوسري بعدما تصدى لها تشيزني بنجاح.

الشوط الثاني

شهد الشوط الثاني من اللقاء، خروج سامي النجعي ونزول نواف العابد، في الدقيقة 46، فيما واصل منتخب بولندا الاعتماد على الدفاع القوي لمواجهة ضغط المنتخب السعودي.

تألق تشيزني

تألق تشيزني في الدقيقة 55، بعدما تصدى لهدف سعودي بعد هجمة وتوغل داخل منطقة الجزاء وتسديدة من سالم الدوسري يتصدى لها تشيزني بصورة رائعة ويواصل التألق لينقذ مرماه من هدف التعادل، وفي الدقيقة 60، تسديدة قوية من فراس تخرج أعلى مرمى تشيزني، أعقب ذلك في الدقيقة 61 تسديدة قوية محمد كنو.

منتخب السعودية ضد بولندا

تبديل لبولندا

وفي الدقيقة 63، خرج بيوتر زيلينسكي ونزول جاكوب كامينسكي، وفي الدقيقة 64، عرضية من الجانب الأيسر لبولندا يقابلها ميليك بتسديدة رأسية قوية تتصدى لها عارضة محمد العويس، وفي الدقيقة 66، عرضية من الجانب الأيمن يقابلها ليفاندوفسكي بتسديدة تصطدم بالقائم الأيسر للسعودية، وفي الدقيقة 73، تسديدة من ليفاندوفسكي تمر دون خطورة.

فرصتان متتاليان

فرصة ضائعة.. وتسديدة من المالكي تمر على يسار تشيزني حارس بولندا وتخرج إلى خارج الملعب، عند الدقيقة 78، وفي الدقيقة 80، عرضية من الجانب الأيمن للسعودية تمر من أمام تشيزني ولم تجد متابعة من أي لاعب من مهاجمي الأخضر.

الهدف الثاني

أضاف روبرت ليفاندوفيسكي الهدف الثاني لبولندا عند الدقيقة 82، وجاء الهدف من كرة مقطوعة من المالكي لاعب السعودية انطلق بها ليفاندوفسكي وسدد الكرة بيسراه إلى داخل الشباك.

تبديلان لـ الأخضر

نزول اللاعب ناصر الدوسري بدلا من عبدالإله المالكي، ونزول عبدالرحمن العبود بدلًا من صالح الشهري.

وفي الدقيقة 90 كاد ليفاندوفسكي  أن يضيف هدفًا ثالثًا لكن العويس والدفاع نجحوا في إنقاذ مرماهم من هدف ثالث، لينتهي اللقاء بفوز بولندا بهدفين دون رد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اختتام منتدى الأمن السيبراني بـ127 متحدثًا
السعودية اليوم

اختتام منتدى الأمن السيبراني بـ127 متحدثًا

السعودية اليوم
مشروب شائع يدمر الجهاز الهضمي
صحة وطب‎

مشروب شائع يدمر الجهاز الهضمي

صحة وطب‎
لقطات لمساهمات نصراوية بدروب الخير
الرياضة

لقطات لمساهمات نصراوية بدروب الخير

الرياضة
المرينجي يتجاوز قادش بثنائية بالليجا
الرياضة

المرينجي يتجاوز قادش بثنائية بالليجا

الرياضة
قريبًا.. مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ عبر...
أخبار رئيسية

قريبًا.. مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ عبر...

أخبار رئيسية
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
بيتكوين تخسر 12.5% من قيمتها
السوق

بيتكوين تخسر 12.5% من قيمتها

السوق
مرض خطير يضرب ألمانيا
حصاد اليوم

مرض خطير يضرب ألمانيا

حصاد اليوم