الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال

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انتهى لقاء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم (الأخضر) ضد نظيره البولندي، بفوز بولندا بهدفين دون رد، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات من كأس العالم قطر 2022.
شهدت بداية اللقاء، سيطرة سعودية على الكرة مع بداية أول 5 دقائق من المباراة، وشهدت الـ20 دقيقة الأولى من الشوط الأول، ضغطاً سعودياً لكن ينقصه الدقة في إنهاء اللمسة الأخيرة على مرمى بولندا.
أظهر الحكم البرازيلي العديد من الكروت الصفراء بالشوط الأول غالبيتها من نصيب لاعبي بولندا؛ وفي الدقيقة 15 الحكم أشهر بطاقة صفراء للاعب بولندا ياكوب كیویر، وفي الدقيقة 16 خطأ جديد للسعودية.. والحكم يشهر بطاقة صفراء جديدة للاعب بولندا ماتي كاش، وفي الدقيقة 19 خطأ لصالح السعودية والحكم يشهر بطاقة صفراء ثالثة للاعب بولندا أركادیوس ميليك، كما نال عبدالإله المالكي بطاقة صفراء عند الدقيقة 20، وأشهر الحكم بطاقة صفراء لمساعد المدرب هيرفي رينارد بالدقيقة 29.
أحرز بيوتر زيلينسكي، الهدف الأول لمنتخب بولندا عند الدقيقة 40، وجاء الهدف من كرة طويلة لعبت خلف دفاعات الأخضر ثم مررت عرضية أرضية قابلها ليفاندوفسكي من أمام العويس ثم سيطر عليها ومررها عرضية قابلها زيلينسكي بتسديدة قوية إلى داخل الشباك.
ويعد هذا الهدف على عكس سير اتجاه المباراة، حيث تسيطر السعودية على مجريات الشوط الأول وتضغط لكن بولندا نجحت في التسجيل من ثاني فرصة أتيحت لها.
احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح السعودية بعد العودة لتقنية الفار (الفيديو)، في الدقيقة 44، ويضيعها سالم الدوسري بعدما تصدى لها تشيزني بنجاح.
شهد الشوط الثاني من اللقاء، خروج سامي النجعي ونزول نواف العابد، في الدقيقة 46، فيما واصل منتخب بولندا الاعتماد على الدفاع القوي لمواجهة ضغط المنتخب السعودي.
تألق تشيزني في الدقيقة 55، بعدما تصدى لهدف سعودي بعد هجمة وتوغل داخل منطقة الجزاء وتسديدة من سالم الدوسري يتصدى لها تشيزني بصورة رائعة ويواصل التألق لينقذ مرماه من هدف التعادل، وفي الدقيقة 60، تسديدة قوية من فراس تخرج أعلى مرمى تشيزني، أعقب ذلك في الدقيقة 61 تسديدة قوية محمد كنو.
وفي الدقيقة 63، خرج بيوتر زيلينسكي ونزول جاكوب كامينسكي، وفي الدقيقة 64، عرضية من الجانب الأيسر لبولندا يقابلها ميليك بتسديدة رأسية قوية تتصدى لها عارضة محمد العويس، وفي الدقيقة 66، عرضية من الجانب الأيمن يقابلها ليفاندوفسكي بتسديدة تصطدم بالقائم الأيسر للسعودية، وفي الدقيقة 73، تسديدة من ليفاندوفسكي تمر دون خطورة.
فرصة ضائعة.. وتسديدة من المالكي تمر على يسار تشيزني حارس بولندا وتخرج إلى خارج الملعب، عند الدقيقة 78، وفي الدقيقة 80، عرضية من الجانب الأيمن للسعودية تمر من أمام تشيزني ولم تجد متابعة من أي لاعب من مهاجمي الأخضر.
أضاف روبرت ليفاندوفيسكي الهدف الثاني لبولندا عند الدقيقة 82، وجاء الهدف من كرة مقطوعة من المالكي لاعب السعودية انطلق بها ليفاندوفسكي وسدد الكرة بيسراه إلى داخل الشباك.
نزول اللاعب ناصر الدوسري بدلا من عبدالإله المالكي، ونزول عبدالرحمن العبود بدلًا من صالح الشهري.
وفي الدقيقة 90 كاد ليفاندوفسكي أن يضيف هدفًا ثالثًا لكن العويس والدفاع نجحوا في إنقاذ مرماهم من هدف ثالث، لينتهي اللقاء بفوز بولندا بهدفين دون رد.