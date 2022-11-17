الأخضر يبدأ استعداداته لمواجهة الأرجنتين

دشن الأخضر، بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، مساء اليوم الخميس، تدريباته في الدوحة، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

الأخضر في المونديال

ويبدأ الأخضر مشواره في مونديال قطر، يوم 22 نوفمبر، بمواجهة الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم يُلاقي بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ويختتم مرحلة المجموعات أمام المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.

استعدادات المنتخب

وقسم رينارد لاعبي الأخضر لمجموعتين، الأولى؛ ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، حيث خصص لهم تمارين استرجاعية.

وضمت المجموعة الثانية بقية لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم؛ بدأت حصتهم التدريبية بتمارين الإحماء قبل أن يجري مباريات مصغرة، قبل أن يختتم تدريبات اليوم بتمارين الإطالة.

وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد واجه نظيره الكرواتي في الرياض بالأمس، وخسر بهدف دون رد، قبل أن يُغادر إلى قطر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).