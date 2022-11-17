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في أولى مبارياته بالمونديال

الأخضر يبدأ استعداداته لمواجهة الأرجنتين

2022-11-17 الساعة 8:53
الأخضر يبدأ استعداداته لمواجهة الأرجنتين
المواطن - الرياض

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دشن الأخضر، بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، مساء اليوم الخميس، تدريباته في الدوحة، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

الأخضر في المونديال

ويبدأ الأخضر مشواره في مونديال قطر، يوم 22 نوفمبر، بمواجهة الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم يُلاقي بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ويختتم مرحلة المجموعات أمام المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.

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الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

استعدادات المنتخب

وقسم رينارد لاعبي الأخضر لمجموعتين، الأولى؛ ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، حيث خصص لهم تمارين استرجاعية.

الأخضر
لاعبو المنتخب

وضمت المجموعة الثانية بقية لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم؛ بدأت حصتهم التدريبية بتمارين الإحماء قبل أن يجري مباريات مصغرة، قبل أن يختتم تدريبات اليوم بتمارين الإطالة.

الأخضر
لاعبو المنتخب

وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد واجه نظيره الكرواتي في الرياض بالأمس، وخسر بهدف دون رد، قبل أن يُغادر إلى قطر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب

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