الأخضر يحطم ميسي ورفاقه ويُبهر العالم بثنائية في الأرجنتين

نجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في إبهار العالم، والفوز على منتخب الأرجنتين بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

الأخضر يحرج ميسي ورفاقه

وفي الشوط الأول، كان ليونيل ميسي أحرز هدف التقدم لـ منتخب الأرجنتين في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، كشر الأخضر عن أنيابه الهجومية ليُضيف الهدف الأول عبر صالح الشهري في الدقيقة الـ48، ثم بعدها عزز سالم الدوسري من تقدم الأخضر بالهدف الثاني من تصويبة قوية في الدقيقة الـ53.

ووقف منتخب الأرجنتين عاجزًا أمام تألق الحارس محمد العويس، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بنتيجة 2-1.

وأصبح رصيد الأخضر بعد الفوز 3 نقاط، بينما لا يملك منتخب الأرجنتين أي رصيد من النقاط.