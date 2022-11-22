الأخضر يحطم ميسي ورفاقه ويُبهر العالم بثنائية في الأرجنتين

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نجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في إبهار العالم، والفوز على منتخب الأرجنتين بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.
هدف السعودية "53": الأرجنتين 1-2 السعودية .. #كأس_العالم #قطر2022#Qatar2022 #FIFAWorldCup#TodosJuntos #Argentina#الأخضر #الصقور @Argentina @afa @SaudiNT @saudiFF pic.twitter.com/pFDVVN4xMl
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 22, 2022
وفي الشوط الأول، كان ليونيل ميسي أحرز هدف التقدم لـ منتخب الأرجنتين في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، كشر الأخضر عن أنيابه الهجومية ليُضيف الهدف الأول عبر صالح الشهري في الدقيقة الـ48، ثم بعدها عزز سالم الدوسري من تقدم الأخضر بالهدف الثاني من تصويبة قوية في الدقيقة الـ53.
ووقف منتخب الأرجنتين عاجزًا أمام تألق الحارس محمد العويس، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بنتيجة 2-1.
وأصبح رصيد الأخضر بعد الفوز 3 نقاط، بينما لا يملك منتخب الأرجنتين أي رصيد من النقاط.
هدف الأرجنتين 1-0 السعودية في الشوط الأول عبر #ميسي#كأس_العالم #قطر2022#Qatar2022 #FIFAWorldCup#TodosJuntos #Argentina#الأخضر #الصقور @Argentina @afa
@SaudiNT @saudiFF pic.twitter.com/zn8pw9FGvm
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 22, 2022
هدف السعودية "48": الأرجنتين 1-1 السعودية .. #كأس_العالم #قطر2022#Qatar2022 #FIFAWorldCup#TodosJuntos #Argentina#الأخضر #الصقور @Argentina @afa @SaudiNT @saudiFF pic.twitter.com/z19aNNcMyJ
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 22, 2022