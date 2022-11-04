الأخضر يرفع استعداداته لمواجهة آيسلندا وديًا

انتظم الثنائي سلطان الغنام وناصر الدوسري في تدريبات المنتخب الوطني الأول الأخضر، أمس الخميس، واكتفيا اليوم الجمعة بتمارين خاصة رفقة الجهاز الطبي للمنتخب.

تدريبات متواصلة

واصل المنتخب الوطني مساء اليوم الجمعة تدريباته في معسكره المقام حاليًا في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة استعدادًا لخوض وديته الرابعة في المرحلة الثالثة أمام منتخب آيسلندا بعد يوم غد الأحد على استاد محمد بن زايد بأبوظبي.