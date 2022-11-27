الأخضر يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب المكسيك

استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، برنامجه الإعدادي في مقر إقامته في قطر، استعدادًا لمواجهة المكسيك يوم الأربعاء القادم ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

تقسيمة اللاعبين

وقسم المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لاعبي الأخضر إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب بولندا حيث خصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي.

حصة تدريبية

ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، وبدأت حصتهم التدريبية، اليوم الأحد، على ملعب منتجع سيلين بتمارين الإحماء ثم تمارين المربعات، بعدها تم عمل تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة للاعبين.

وشارك اللاعب رياض شراحيلي في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته، كما كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب محمد البريك عن إصابته في عضلة الساق.

استعدادات متواصلة

ويواصل الأخضر استعداداته وتدريباته، يوم غد الاثنين، للقاء المكسيك المقرر له مساء يوم الأربعاء المقبل على ملعب لوسيل، بحصة تدريبية عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب منتجع سيلين، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.