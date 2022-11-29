الأخضر يستهدف الفوز العربي الثاني ضد المكسيك

يسعى الأخضر بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، للظهور بشكل مميز وتجاوز عقبة منتخب المكسيك الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022.

الأخضر في مواجهة المكسيك

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره المكسيكي على استاد لوسيل، مساء يوم غد الأربعاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

ثالث مواجهة عربية

وتُعد مواجهة الأخضر غدًا هي الثالثة التي تجمع المكسيك بمنتخب عربي ضمن منافسات نهائيات كأس العالم، حيث سبق ولعب ضد تونس والعراق في نسختي 1978 و1986.

ونجح منتخب تونس الأول لكرة القدم في الفوز على المكسيك في مونديال 1978 بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تمكن ممثل اتحاد الكونكاكاف من تحقيق الفوز على العراق في كأس العالم 1986 بهدف دون رد.

ويملك الأخضر أكثر من فرصة للتأهل إلى الدور التالي من كأس العالم 2022، حيث إن الفوز على منتخب المكسيك الأول لكرة القدم يضمن صعوده، فيما يكفيه التعادل، ولكن هذا الأمر مرهون بنتيجة مواجهة الأرجنتين وبولندا.