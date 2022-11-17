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استعدادًا للمشاركة في كأس العالم

الأخضر يسعى لإنجاز تاريخي في مواجهة الكبار

2022-11-17 الساعة 4:25
الأخضر يسعى لإنجاز تاريخي في مواجهة الكبار
المواطن - الرياض

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وصل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى العاصمة القطرية الدوحة استعدادًا للمشاركة في كأس العالم المقرر انطلاقه يوم الأحد المقبل.

واختتم “الأخضر”  استعداداته للمونديال بمواجهة كرواتيا في الرياض، والتي انتهت بفوز الضيوف بهدف نظيف.

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وتلعب المملكة في المجموعة الثالثة التي تضم الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

ويبدأ الأخضر مشواره بمواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر، ثم بولندا 26 من نوفمبر، ويختتم مواجهاته في دور المجموعات أمام المكسيك يوم 30 من الشهر ذاته.

قائمة المنتخب

واستقر هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب الوطني، على القائمة النهائية التي ستخوض كأس العالم، بعد عودة القائد سلمان الفرج من الإصابة، واستبعاد فهد المولد كإجراء احترازي بسبب موقفه من أزمة المنشطات الأخيرة، وضم نواف العابد بدلاً منه.

وجاءت قائمة المنتخب النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس، محمد الربيعي، نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام، عبدا لأله العمري، علي البليهي، عبد الله مادو، سعود عبد الحميد، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني، محمد البريك.

الوسط: عبد الله عطيف، عبد إلالة المالكي، رياض شراحيلي، علي الحسن، سلمان الفرج، محمد كنو، ناصر الدوسري، سامي النجعي، هتان باهبري.

الهجوم: سالم الدوسري، نواف العابد، عبد الرحمن العبود، هيثم عسيري، فراس البريكان، صالح الشهري.

أرقام قياسية

وتأمل الجماهير بالمشاركة السادسة لمنتخبها في المونديال، في تكرار إنجاز المشاركة الأولى للأخضر عام 1994 في الولايات المتحدة، حين تأهل المنتخب إلى دور الـ 16.

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