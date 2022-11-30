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الأخضر يسعى لكتابة التاريخ والصعود لدور الـ16

2022-11-30 الساعة 1:56
الأخضر يسعى لكتابة التاريخ والصعود لدور الـ16
المواطن - زياد العتيبي

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تدخل المجموعة الثالثة اليوم في صراع للتأهل لدور الـ16، حيث يخوض المنتخب السعودي مع نظيره المنتخب المكسيكي في اللقاء الذي سيقام على إستاد لوسيل، فيما يدخل المنتخب الأرجنتيني مع منتخب بولندا على ملعب 974، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم المقامة حاليًّا في قطر.

ولا تزال حظوظ الأخضر قائمة للتأهل لدور 16؛ حيث يمتلك كافة الإمكانيات الفنية والتي أظهرت نتائجها أمام المنتخب الأرجنتيني؛ إذ خسر بهدفين لهدف، والذي يعتبر المرشح الأول لكاس العالم.

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ويسعى الأخضر لتكرار مونديال أمريكا 1994 حين تأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر في دور الستة عشر أمام السويد بـ 3/ 1.

المنتخب السعودي - الأخضر

فرصة التأهل:

وتعتبر آمال التأهل موجودة لدى المنتخب السعودي؛ إذ يملك فرص الصعود لدور الـ16، بالرغم من الهزيمة أمام بولندا في حال الفوز على المكسيك في لقاء اليوم، بغض النظر عن نتيجة مواجهة بولندا والأرجنتين الختامية.

أما في حال خسارة المنتخب السعودي في الجولة الثالثة ضد المكسيك، فإن حظوظه سوف تنتهي رسميًّا، وبالتالي سيغادر كأس العالم من الدور الأول.

غيابات:

وسيغيب عن لقاء المكسيك قلب الدفاع عبدالإله المالكي؛ وذلك لكثرة الإنذارات، وينضم المالكي إلى سلمان الفرج وياسر الشهراني الذين سيغيبون عن اللقاء أيضًا.

وقد يفقد الأخضر 6 لاعبين في حال تأهل إلى دور الـ16 من مونديال قطر 2022، بعد حصولهم على بطاقة صفراء، وهم: (محمد العويس، علي البليهي، سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، سالم الدوسري ونواف العابد).

ويدخل راقصو التانجو بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي مباراتهم الثالثة في كأس العالم ولا بديل عن تحقيق الفوز بعد الخسارة المفاجئة ضد الأخضر في الجولة الأولى، وتسعى الأرجنتين للمضي قدمًا نحو اللقب المونديالي الغائب منذ آخر تتويج في 1986 بقيادة الأسطورة الراحل دييغو مارادونا.

 

المنتخب السعودي - سالم الدوسري - الأخضر
المنتخب السعودي – سالم الدوسري – الأخضر

 الترتيب:

 ويحتل حاليًّا الأخضر المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما تحتل بولندا المركز الأول برصيد 4 نقاط أما المكسيك فصاحب المركز الأخير إذ تملك نقطة واحدة.

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