Icon

الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا Icon تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال Icon بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات Icon فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر Icon موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الثالثة

الأخضر يفقد 3 من أوراقه الرابحة أمام المكسيك

2022-11-26 الساعة 8:12
الأخضر يفقد 3 من أوراقه الرابحة أمام المكسيك
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

سيغيب 3 لاعبين عن المنتخب السعودي في مباراة المكسيك الحاسمة في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

3 غيابات

وسيغيب عن مباراة المكسيك كل من سلمان الفرج وياسر الشهراني للإصابة، بينما يغيب عبدالإله المالكي عن المباراة بسبب تلقيه بطاقة صفراء في مباراة بولندا اليوم.

قد يهمّك أيضاً
Img

إحكام: 7 أيام على انتهاء فترة تقديم طلبات تملك العقارات

Img

بلاغ يقود المرور لضبط مركبة مخالفة

وفي سياق آخر، دعم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، اللاعب عبدالإله المالكي، وذلك بعد أن أخطأ أمام المنتخب البولندي.

عبدالإله المالكي - الأخضر
عبدالإله المالكي

ونشرت قناة الإخبارية عبر حسابها في “تويتر” مقطع فيديو لـ وزير الرياضة وهو يتحدث مع المالكي ويحفزه بعد خسارة الأخضر أمام بولندا بثنائية دون رد.

وكان المنتخب السعودي أجل حسم تأهله إلى ثمن نهائي المونديال، وذلك بعد الخسارة غير المستحقة أمام منتخب بولندا بثنائية دون رد.

ويحتاج المنتخب السعودي إلى الفوز على منتخب المكسيك من أجل الوصول للنقطة السادسة، والصعود إلى دور ثمن النهائي في المونديال.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي متواجد حاليًا في المركز الثاني في المجموعة الثالثة بصورة مؤقتة، قبل مباراة الأرجنتين والمكسيك.

سلمان الفرج - المنتخب السعودي
سلمان الفرج

الأخضر لايزال في المونديال

وكان الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي، أكد أن فرص الأخضر في التأهل لثمن نهائي مونديال قطر لم تنتهِ، مضيفًا أن فريقه سيقاتل حتى آخر ثانية له في المونديال.

وتحدث رينارد لـ قناة ” الكاس” القطرية بعد الخسارة أمام بولندا قائلًا: ” فخور بما قدمناه وفخور باللاعبين، لا تظنوا أننا انتهينا، لا نزال هنا وسنقاتل لـ آخر ثانية في كأس العالم”.

إصابة ياسر الشهراني
الشهراني يُغادر الملعب مصابًا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اختتام منتدى الأمن السيبراني بـ127 متحدثًا
السعودية اليوم

اختتام منتدى الأمن السيبراني بـ127 متحدثًا

السعودية اليوم
مشروب شائع يدمر الجهاز الهضمي
صحة وطب‎

مشروب شائع يدمر الجهاز الهضمي

صحة وطب‎
لقطات لمساهمات نصراوية بدروب الخير
الرياضة

لقطات لمساهمات نصراوية بدروب الخير

الرياضة
المرينجي يتجاوز قادش بثنائية بالليجا
الرياضة

المرينجي يتجاوز قادش بثنائية بالليجا

الرياضة
قريبًا.. مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ عبر...
أخبار رئيسية

قريبًا.. مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ عبر...

أخبار رئيسية
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
بيتكوين تخسر 12.5% من قيمتها
السوق

بيتكوين تخسر 12.5% من قيمتها

السوق
مرض خطير يضرب ألمانيا
حصاد اليوم

مرض خطير يضرب ألمانيا

حصاد اليوم