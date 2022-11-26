الأخضر يفقد 3 من أوراقه الرابحة أمام المكسيك

سيغيب 3 لاعبين عن المنتخب السعودي في مباراة المكسيك الحاسمة في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

3 غيابات

وسيغيب عن مباراة المكسيك كل من سلمان الفرج وياسر الشهراني للإصابة، بينما يغيب عبدالإله المالكي عن المباراة بسبب تلقيه بطاقة صفراء في مباراة بولندا اليوم.

وفي سياق آخر، دعم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، اللاعب عبدالإله المالكي، وذلك بعد أن أخطأ أمام المنتخب البولندي.

ونشرت قناة الإخبارية عبر حسابها في “تويتر” مقطع فيديو لـ وزير الرياضة وهو يتحدث مع المالكي ويحفزه بعد خسارة الأخضر أمام بولندا بثنائية دون رد.

وكان المنتخب السعودي أجل حسم تأهله إلى ثمن نهائي المونديال، وذلك بعد الخسارة غير المستحقة أمام منتخب بولندا بثنائية دون رد.

ويحتاج المنتخب السعودي إلى الفوز على منتخب المكسيك من أجل الوصول للنقطة السادسة، والصعود إلى دور ثمن النهائي في المونديال.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي متواجد حاليًا في المركز الثاني في المجموعة الثالثة بصورة مؤقتة، قبل مباراة الأرجنتين والمكسيك.

الأخضر لايزال في المونديال

وكان الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي، أكد أن فرص الأخضر في التأهل لثمن نهائي مونديال قطر لم تنتهِ، مضيفًا أن فريقه سيقاتل حتى آخر ثانية له في المونديال.

وتحدث رينارد لـ قناة ” الكاس” القطرية بعد الخسارة أمام بولندا قائلًا: ” فخور بما قدمناه وفخور باللاعبين، لا تظنوا أننا انتهينا، لا نزال هنا وسنقاتل لـ آخر ثانية في كأس العالم”.