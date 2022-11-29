الأخضر يلعب بالقميص الأبيض أمام المكسيك غدًا

التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور
أعلن حساب المنتخب السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، أن لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سيرتدون القميص الأبيض في مواجهة منتخب المكسيك المرتقبة لـ الأخضر مساء غد الأربعاء على استاد لوسيل ضمن مواجهات دور المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر.
صباح الخير ☕️
القميص الأبيض أصبح جاهزًا 😍 pic.twitter.com/4aGaA2zYK2
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 29, 2022
وتواصل الجماهير دعمها لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم قبل مباراته الهامة ضد المكسيك، غدًا الأربعاء، وسط تمنيات بتألق الأخضر وتأهله إلى الدور الـ16.
ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية والمكسيك، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، مساء غدًا الأربعاء، على استاد لوسيل.
ويملك الأخضر أكثر من فرصة لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من مونديال 2022، حيث إن الفوز على منتخب المكسيك يضمن صعوده، فيما يكفيه التعادل، ولكن هذا الأمر مرهون بنتيجة مواجهة الأرجنتين وبولندا.
واستمرت الجماهير في دعم لاعبي الأخضر قبل مباراة السعودية ضد المكسيك، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليواصل هاشتاق “الأربعاء ملحمة سعودية، ضمن قائمة الأكثر تداولًا في المملكة، اليوم الثلاثاء.