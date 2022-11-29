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على استاد لوسيل

الأخضر يلعب بالقميص الأبيض أمام المكسيك غدًا

2022-11-29 الساعة 1:10
الأخضر يلعب بالقميص الأبيض أمام المكسيك غدًا
المواطن - متابعة

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أعلن حساب المنتخب السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، أن لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سيرتدون القميص الأبيض في مواجهة منتخب المكسيك المرتقبة لـ الأخضر مساء غد الأربعاء على استاد لوسيل ضمن مواجهات دور المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر.

دعم الجماهير

وتواصل الجماهير دعمها لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم قبل مباراته الهامة ضد المكسيك، غدًا الأربعاء، وسط تمنيات بتألق الأخضر وتأهله إلى الدور الـ16.

السعودية والمكسيك

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية والمكسيك، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، مساء غدًا الأربعاء، على استاد لوسيل.

ويملك الأخضر أكثر من فرصة لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من مونديال 2022، حيث إن الفوز على منتخب المكسيك يضمن صعوده، فيما يكفيه التعادل، ولكن هذا الأمر مرهون بنتيجة مواجهة الأرجنتين وبولندا.

واستمرت الجماهير في دعم لاعبي الأخضر قبل مباراة السعودية ضد المكسيك، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليواصل هاشتاق “الأربعاء ملحمة سعودية، ضمن قائمة الأكثر تداولًا في المملكة، اليوم الثلاثاء.

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