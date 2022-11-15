الأخضر ينفرد برقم عربي مميز في المونديال

تنتظر الجماهير مشاركة الأخضر في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 التي ستنطلق منافستها في قطر، يوم 20 نوفمبر، وسط طموحات بالظهور بشكل مميز.

رقم مميز للسعودية

وينفرد منتخب السعودية الأول لكرة القدم في كأس العالم، حيث إنه المنتخب العربي الوحيد الذي تمكن من التأهل إلى نهائيات المونديال في 4 نسخ متتالية، بعد مشاركته في البطولة أعوام 1994، 1998، 2002 و2006.

كما يُعد الأخضر هو الأكثر خبرة بين كافة المنتخبات العربية في نهائيات كأس العالم، حيث خاض 16 مباراة في جميع النسخ التي لعبها حتى الآن، ما يحفز اللاعبين على الظهور بشكل مميز.

استعدادات الأخضر

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد كرواتيا، يوم غد الأربعاء، في ختام استعداداتهما للمشاركة في كأس العالم 2022، ويطمح رينارد لتحقيق نتيجة إيجابية خاصة أن المباراة في الرياض.

وسيبدأ الأخضر مشواره في المونديال يوم 22 نوفمبر، بمواجهة قوية ضد الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ثم المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.