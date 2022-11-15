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الأخضر ينفرد برقم عربي مميز في المونديال

2022-11-15 الساعة 10:06
الأخضر ينفرد برقم عربي مميز في المونديال
المواطن - مروة نبيل

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تنتظر الجماهير مشاركة الأخضر في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 التي ستنطلق منافستها في قطر، يوم 20 نوفمبر، وسط طموحات بالظهور بشكل مميز.

رقم مميز للسعودية

وينفرد منتخب السعودية الأول لكرة القدم في كأس العالم، حيث إنه المنتخب العربي الوحيد الذي تمكن من التأهل إلى نهائيات المونديال في 4 نسخ متتالية، بعد مشاركته في البطولة أعوام 1994، 1998، 2002 و2006.

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المنتخب السعودي في كأس العالم 1998
لاعبو المنتخب

كما يُعد الأخضر هو الأكثر خبرة بين كافة المنتخبات العربية في نهائيات كأس العالم، حيث خاض 16 مباراة في جميع النسخ التي لعبها حتى الآن، ما يحفز اللاعبين على الظهور بشكل مميز.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

استعدادات الأخضر

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد كرواتيا، يوم غد الأربعاء، في ختام استعداداتهما للمشاركة في كأس العالم 2022، ويطمح رينارد لتحقيق نتيجة إيجابية خاصة أن المباراة في الرياض.

وسيبدأ الأخضر مشواره في المونديال يوم 22 نوفمبر، بمواجهة قوية ضد الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ثم المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.

منتخب السعودية - الأخضر قبل كأس العالم قطر
لاعبو المنتخب – المصدر saff

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