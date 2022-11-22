الأخضر ينفرد بصدارة مجموعته المونديالية

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نجح الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، في الانفراد بصدارة المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2022.
وحقق الأخضر مفاجأة كبرى اليوم، بعدما نجح في تحويل تأخره بهدف ضد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم إلى فوز بهدفين، وسط سعادة غامرة من نجوم السعودية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وفي المواجهة الأخرى بالمجموعة ذاتها، لعب منتخب المكسيك الأول لكرة القدم ضد نظيره البولندي، وانتهت المباراة، قبل قليل، بالتعادل بدون أهداف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وجاء ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية مباريات اليوم في كأس العالم 2022، كالتالي الأخضر في الصدارة برصيد 3 نقاط، ثم بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الترتيب بدون نقاط.
ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره البولندي، مساء يوم السبت المقبل، على استاد المدينة التعليمية، فيما تلعب الأرجنتين ضد المكسيك في اليوم ذاته على استاد 974.