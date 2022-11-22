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بعد تعادل المكسيك وبولندا

الأخضر ينفرد بصدارة مجموعته المونديالية

2022-11-22 الساعة 9:34
الأخضر ينفرد بصدارة مجموعته المونديالية
المواطن - مروة نبيل

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نجح الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، في الانفراد بصدارة المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2022.

نتائج المباريات

وحقق الأخضر مفاجأة كبرى اليوم، بعدما نجح في تحويل تأخره بهدف ضد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم إلى فوز بهدفين، وسط سعادة غامرة من نجوم السعودية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

وفي المواجهة الأخرى بالمجموعة ذاتها، لعب منتخب المكسيك الأول لكرة القدم ضد نظيره البولندي، وانتهت المباراة، قبل قليل، بالتعادل بدون أهداف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي بعد إهدار ركلة الجزاء – المصدر @fifaworldcup_ar

الأخضر يتصدر

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية مباريات اليوم في كأس العالم 2022، كالتالي الأخضر في الصدارة برصيد 3 نقاط، ثم بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الترتيب بدون نقاط.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره البولندي، مساء يوم السبت المقبل، على استاد المدينة التعليمية، فيما تلعب الأرجنتين ضد المكسيك في اليوم ذاته على استاد 974.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

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