Icon

هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين Icon موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة Icon الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى  Icon أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام Icon إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر Icon الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية Icon “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات Icon 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر Icon حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب Icon محمد بن سلمان يدعم قطر.. توجيه وحضور وارتداء وشاح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
في أول مباراة للمنتخب الوطني

الأخضر يواجه الأرجنتين اليوم بمونديال 2022

2022-11-22 الساعة 8:18
الأخضر يواجه الأرجنتين اليوم بمونديال 2022
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

يلعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم (الأخضر) بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، أول مباراة له في بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، ضد منتخب الأرجنتين على ملعب لوسيل، في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وانتهى المنتخب الوطني الأول من استعداداته لمباراته المهمة والمرتقبة، اليوم الثلاثاء، أمام منتخب الأرجنتين بــ كأس العالم 2022، في أولى مباريات منتخب الأخضر في بطولة المونديال من نسخته الحالية المقامة على أرض قطر لأول مرة في دولة عربية وخليجية.

قد يهمّك أيضاً
Img

أمطار غزيرة وسيول شرق محافظة الليث

Img

الحصيني يحذر من الوقت القاتل بعد الاختبارات

المنتخب السعودي - الأخضر - نواف العابد

جاهزية كبيرة

وأكد النجم عبدالإله المالكي جاهزية المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لخوض منافسات كأس العالم 2022، مشددًا في الوقت ذاته على قوة منتخب الأرجنتين.

واختتم عبدالإله المالكي تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، قائلًا: :”المنتخب السعودي خاض فترة إعداد جيدة قبل كأس العالم، نتمنى تقديم مستويات تسعد الجماهير”.

ميسي
ميسي – المصدر @Argentina

كتيبة هجومية

ويتسلح المنتخب الأرجنتيني بكتيبة هجومية كبيرة وراغبة في التتويج ببطولة كأس العالم كأحد المنتخبات المرشحة، على رأس لاعبيه المميزين، ليونيل ميسي الذي يعد أحد أساطير كرة القدم في العالم والأرجنتين بعد دييجو أرماندو مارادونا.

الأخضر
جانب من المران – المصدر @SaudiNT

مجموعة الأخضر

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الأرجنتيني، اليوم الثلاثاء، على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

ويتواجد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم في قطر، والتي تضم منتخبات كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك، ويأمل الصقور في تحقيق انطلاقة قوية والظهور بشكل مميز.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير
مشاهير

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير

مشاهير
رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال
الرياضة

رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال

الرياضة
حقيقة اقتراب محمد النني من النصر
الرياضة

حقيقة اقتراب محمد النني من النصر

الرياضة
تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة
السوق

تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة

السوق
واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا
العالم

واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا

العالم
المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية
أخبار رئيسية

المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية

أخبار رئيسية
المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا
السعودية اليوم

المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا

السعودية اليوم
عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء
مشاهير

عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء

مشاهير