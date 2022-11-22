الأخضر يواجه الأرجنتين اليوم بمونديال 2022

يلعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم (الأخضر) بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، أول مباراة له في بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، ضد منتخب الأرجنتين على ملعب لوسيل، في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وانتهى المنتخب الوطني الأول من استعداداته لمباراته المهمة والمرتقبة، اليوم الثلاثاء، أمام منتخب الأرجنتين بــ كأس العالم 2022، في أولى مباريات منتخب الأخضر في بطولة المونديال من نسخته الحالية المقامة على أرض قطر لأول مرة في دولة عربية وخليجية.

جاهزية كبيرة

وأكد النجم عبدالإله المالكي جاهزية المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لخوض منافسات كأس العالم 2022، مشددًا في الوقت ذاته على قوة منتخب الأرجنتين.

واختتم عبدالإله المالكي تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، قائلًا: :”المنتخب السعودي خاض فترة إعداد جيدة قبل كأس العالم، نتمنى تقديم مستويات تسعد الجماهير”.

كتيبة هجومية

ويتسلح المنتخب الأرجنتيني بكتيبة هجومية كبيرة وراغبة في التتويج ببطولة كأس العالم كأحد المنتخبات المرشحة، على رأس لاعبيه المميزين، ليونيل ميسي الذي يعد أحد أساطير كرة القدم في العالم والأرجنتين بعد دييجو أرماندو مارادونا.

مجموعة الأخضر

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الأرجنتيني، اليوم الثلاثاء، على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

ويتواجد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم في قطر، والتي تضم منتخبات كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك، ويأمل الصقور في تحقيق انطلاقة قوية والظهور بشكل مميز.