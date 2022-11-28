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قبل مواجهة منتخب المكسيك

الأخضر يواصل استعداداته في غياب كنو والبريك

2022-11-28 الساعة 8:39
الأخضر يواصل استعداداته في غياب كنو والبريك
المواطن - الرياض

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واصل الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، مساء اليوم الاثنين، تدريباته الجماعية، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد منتخب المكسيك الأول لكرة القدم.

تدريبات الأخضر اليوم

وأجرى لاعبو الأخضر مران اليوم على ملعب منتجع سيلين؛ حيث بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، قبل أن يجري رينارد مباريات مصغرة، واختتم التدريب بتمارين الإطالة.

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الأخضر
جانب من المران – المصدر @SaudiNT

واكتفى نجم منتخب السعودية الأول لكرة القدم، محمد كنو بأداء تمارين استرجاعية برفقة المعد البدني، فيما واصل محمد البريك برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.

ومن المقرر أن يختتم الأخضر، يوم غدٍ الثلاثاء عند الساعة الخامسة مساء، استعداداته لمواجهة المكسيك بحصة تدريبية على ملعب منتجع سيلين، على أن تكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام خلال أول ربع ساعة.

منتخب السعودية
جانب من المران – المصدر @SaudiNT

مباراة السعودية والمكسيك

وسيلعب منتخب السعودية ضد المكسيك، مساء يوم الأربعاء المقبل، على استاد لوسيل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

وقبل اللقاء المرتقب، يحتل منتخب السعودية الأول لكرة القدم المركز الثالث في مجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما تتذيل المكسيك الترتيب برصيد نقطة.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

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